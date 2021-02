Geen versoepelingen horeca: 'Niet verrassend, wel teleurstellend'

"Het zit er nog steeds niet in", vervolgt ze. "We hebben vorig jaar laten zien dat we op een veilige manier open kunnen. Je zien met lede ogen aan dat vakantieparken volzitten en dat mensen in de openbare ruimte allemaal op bankjes zitten. En dat terwijl wij staan te popelen om weer bezig te gaan."

'Dalen aantal besmettingen niets te maken met horecasluiting'

Ronald Obbes, eigenaar van Café Lodewijk Napoleon en Grandcafé 't Wapen van Drenthe in Assen, sluit zich daarbij aan. Hij zou graag de terrassen weer opengooien. "Je hebt dan controle over wat mensen doen. Het gebeurt niet allemaal achter de deur", zegt hij. Volgens Obbes heeft de sluiting van de horeca en het aantal coronabesmetting geen relatie met elkaar. "Als je kijkt hoe mensen in supermarkten vaak met de regels omgaan, dan is het wel heel zuur dat wij dicht zijn en helemaal niets mogen."

Obbes staat er niet van te kijken dat de horeca achteraan in de rij staat. "Daar gingen we wel van uit", vertelt hij gelaten. "Wij zijn straks de laatste sector die weer open mag. Je raakt eraan gewend, maar je bent wel teleurgesteld."

'Steunmaatregelen zijn niet genoeg'

Volgens Antje Dijkstra van Koninklijke Horeca Nederland is de situatie voor sommige ondernemers schrijnend. "Vooral als je een gezin hebt die van de zaak moet leven", weet ze. "Daar staan de man en vrouw niet op de loonlijst, maar ze hebben wel personeel. Ga er maar aanstaan, want de kosten lopen wel door." De steunmaatregelen van het kabinet zijn niet genoeg, zegt ze.

Toekomst van de horeca

Dijkstra heeft regelmatig (online) contact met collega-ondernemers en ziet dat veel het zwaar hebben. Hoe de horeca er in Assen er straks uitziet, durft ze niet te zeggen. "Ik hoop van harte dat alle horecazaken er nog zijn. Maar het is moeilijk. 's Ochtends sta je fit op en heb je er zin in. Gedurende de dag spreek je veel mensen en dan denk je aan het eind van de dag: shit, wanneer mag ik weer open?"

Ronald Obbes houdt hij het hoofd nog wel boven water. "Ons personeel hebben we een paar weken gedetacheerd in de zorg", legt hij uit. "Ook wordt er veel afgehaald en was Kerst een succes. De verhuurders zijn ook coulant, want ik hoef maar de helft van de huur te betalen. Ik houd het nog wel even vol, maar ik hoor van veel collega's dat ze het moeilijk hebben en dat ze twijfelen of ze nog doorgaan in de horeca. Er is wel een ommekeer geweest, ja."

Bekijk hier het interview met Ronald Obbes:

