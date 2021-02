Iwema racet komend seizoen elektrisch: 'Blij dat ik weer de TT rij'

"Twee jaar geleden, toen deze klasse begon, had ik ook al interesse. Maar toen was ik te laat en waren alle teams al vol. Toen had ik ook al contact met Pons. Maar anderhalve week geleden, toen ik voor het ijsracen in Zweden zat, werd ik gebeld of ik nog belangstelling had", reageert Iwema.

TT

Voor de coureur uit Hooghalen was het een aangename verrassing. Want hij had voor zichzelf al besloten dat hij komende zomer niet meer actief zou zijn als begeleider van andere coureurs.

"Ik dacht; ik richt me eerst op het ijsracen en daarna zie ik wel. Dus dit komt heel mooi uit. Ik vind het ook heel mooi om weer terug te keren op de paddock van de Grand Prix en dat ik de TT weer mag rijden. En wie weet mag er na 1 juni ook weer publiek bij."

Wegracen, ijsracen, elektrisch racen

De coureur uit Hooghalen maakte in 2007 z'n debuut in de Grand Prix-wereld met een wildcard op de TT. Hij was tot en met 2015 actief in het wereldkampioenschap wegrace. Eerst in de Moto 3, later in de Moto 2. Daarna werd hij ijsspeedway-coureur. Anderhalve week geleden reed hij z'n eerste en enige WK-weekend van het ijsspeedway-seizoen. De rest van de kalender is geschrapt in verband met corona. Als het e-racen het toelaat gaat hij misschien ook nog wel trainen op z'n ijsrace-machine. De MotoE World Cup bestaat uit zes raceweekenden en vormt het bijprogramma van de MotoGP.

Accu leeg

In 2011, tijdens de Gamma Racing Day op het TT Circuit van Assen, maakte Iwema al voor het eerst kennis met een elektrische motor. Tijdens deze e-GrandPrix werd hij derde. Hij kwam toen lopend over de finish omdat z'n accu leeg was.

"Op 2, 3 en 4 maart ga ik voor het eerst mijn nieuwe motor testen op Jerez. Ik weet eigenlijk niet goed hoe het is om op een e-bike van deze generatie te rijden. Die machines zijn enorm doorontwikkeld. Het zijn tegenwoordig wel échte racemachines", verklaart Iwema. Ook in het weekend van 12, 13 en 14 april staat er nog een testweekend op het programma. De eerste wedstrijd van het seizoen is in Jerez [Spanje, red.] en staat gepland in het weekend van 1 en 2 mei.

'Financieel nog wel een gat dichten'

Wat betreft de financiën heeft de 31-jarige Drent nog wel een gat te dichten. "Ik heb de gok genomen. Ik kon deze kans niet laten liggen. Ik heb sponsors wel iets moois te bieden. Bedrijven willen zich tegenwoordig wel graag binden aan een duurzaam initiatief. Dus ik ga ervoor", besluit Iwema.