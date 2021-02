Sporen pesticiden in dode bijen gevonden, kostbaar onderzoek nodig

In de bijen die eind december massaal stierven zijn sporen van pesticiden gevonden. Daarmee staat de doodsoorzaak niet vast, er is aanvullend onderzoek nodig. Dat kost duizenden euro's.

Onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR) hebben enkele dode bijen van Bé Kikkert uit Elim onderzocht. De imker verloor uiteindelijk al zijn vijftig bijenvolken, uit verschillende andere plaatsen in Zuidwest-Drenthe kwamen eind vorig jaar ook meldingen van massale sterfte. Maar na een eerste onderzoek, is nog altijd onbekend wat de doodsoorzaak precies is.

Positieve uitslag

"Wij hebben met globale methoden een handjevol bijen onderzocht", zegt WUR-onderzoeker Piet Derikx. "Cru gezegd: we malen ze fijn en onderzoeken het sap. Bij deze screeningtest is er een brede groep verbindingen aangetroffen. We kregen een positieve uitslag." Dat betekent dat er in de bijen eenzelfde stof is aangetroffen als in chemische gewasbeschermingsmiddelen zoals neonicotinoiden.

Volgens Derikx gaat het nog om een heel brede groep stoffen en kan de specifieke doodsoorzaak niet worden vastgesteld. Wel zorgen de positieve uitslagen ervoor dat er reden is om deze hoek verder te zoeken.

De monsters worden bewaard, extra analyses zijn echter kostbaar. "Dan heb je het over duizenden euro's per monster", weet Derikx. Zolang dat geld niet door iemand op tafel wordt gelegd, wordt dat onderzoek niet gedaan. "Soms betalen belangenorganisaties dat en ook overheden willen soms duidelijkheid."

Uitslag helpt imker niet

Zelf gaat imker Kikkert geen opdracht geven voor onderzoek. "Het geld is op. Ik heb nieuwe bijen gekocht." Kikkert hoopt dat later alsnog duidelijk wordt welk specifiek middel de bijen fataal is geworden. "Pesticiden is zo'n groot begrip, hier kun je eigenlijk niet zoveel mee. Volgend jaar wordt er een groot onderzoek gedaan en wordt dit ook meegenomen", zegt hij. "Maar ook als duidelijk is welke stof het was, is het maar de vraag wat je er nog mee kunt."

