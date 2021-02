Omgekomen meisjes bij Coevorden maakten ronde door buurt om klusjes te doen

De twee meisjes die gistermiddag zijn omgekomen in het gehucht Weijerswold bij Coevorden maakten een ronde in hun buurt om klusjes te doen. Als heitje voor een karweitje. Bij het oversteken van de Europaweg (N863) werden ze geschept door een auto, die uit de richting van Schoonebeek kwam.

De twee meisjes, die beiden zo'n 7 jaar oud waren, zijn afkomstig uit Weijerswold en Schoonebeek. Een derde meisje, het zusje van het slachtoffer uit Schoonebeek, raakte niet gewond.

Reanimeren

Het ongeluk gebeurde vlak bij het huis van Ina Hidding, die getuige was van het ongeluk. "Ik was aan het klussen in huis en zag het als zodanig allemaal gebeuren. Ik ben met een noodgang naar beneden gerend." Samen met buurvrouw Ilona Jansink en andere omstanders doet ze een poging om de meisjes te reanimeren. Volgens Hidding reed de auto niet heel hard.

"In totaal zijn we daar wel twintig tot dertig minuten mee bezig geweest. Voor mijn gevoel duurde het lang voordat er een ambulance opdook", zegt Hidding.

Machteloosheid

Na het arriveren van de hulpdiensten, blijft Hidding achter met een gevoel van machteloosheid, vertelt ze. Jansink en Hidding zochten elkaar vanochtend weer op om het ongeluk te verwerken. "Het is gewoon afschuwelijk wat hier is gebeurd."

Een mevrouw uit het naburige Vlieghuis maakt diezelfde ochtend de ronde met haar kinderwagen. Zij heeft het ongeluk niet gezien. "Wel hoorde ik gistermiddag de gillende sirene van een ambulance. Helaas hoor je die hier vaker."

Basisschool de Buitenvree

De basisschool van een van de meisjes - de Buitenvree in Coevorden - kreeg vanochtend een officiële bevestiging van de politie over het tragische ongeluk. "Het nieuws druppelde gisteren al binnen, maar het kwam vanochtend alsnog als een schok aan", vertelt beleidsmedewerker Gerjo Stegeman van onderwijsstichting Arcade. "Dit is een drama."

Leraren kwamen vanochtend bijeen om elkaar bij te staan, maar ook om te praten over de opvang en de begeleiding van de kinderen. "Ook gaat er nog een brief naar de ouders." Of er nog een bijeenkomst wordt gehouden, kan Stegeman nog niet aangeven. "Wellicht doen we dat deze of volgende week. Dat zijn we nu nog aan het bekijken."

Dicht bij huis

Burgemeester Bert Bouwmeester laat weten dat het tragische ongeluk leeft in de regio. "Dat merk ik ook aan de reacties van mijn collega's." Als burgemeester is hij naar eigen zeggen al heel wat leed gewend, maar dit komt volgens hem wel heel dicht bij huis. "Ook omdat ik zelf een ouder ben."

De politie laat weten vanmiddag met meer informatie te komen.

Lees ook: