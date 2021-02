'Gebrek aan woningen in Elim'

Er zijn onvoldoende woningen in Elim. Dat blijkt uit onderzoek van Plaatselijk Belang Elim (PBE). Volgens PBE is er onder de bewoners een grote behoefte aan extra woningen.

De organisatie heeft twee enquêtes verstuurd. Eén voor jongeren vanaf 18 jaar en één voor huishoudens. De respons blijkt groot: 102 jongeren en 256 huishoudens hebben gereageerd. "We zijn op dit moment de gegevens verder aan het analyseren en zoeken uit waar de wensen van de dorpsbewoners liggen", vertelt voorzitter Jan Benjamins.

Slechts één kavel beschikbaar

Plaatselijk Belang Elim krijgt al langere tijd signalen binnen dat er te weinig woonruimte is. "Met de enquête willen we kijken hoeveel mensen woningzoekende zijn", vervolgt Benjamins. "Er is op dit moment denk ik één bouwkavel beschikbaar. Verder is er eigenlijk niks."

De situatie is nog niet zorgelijk zegt Benjamins, maar hij merkt wel dat het wachten op een beschikbare woning lang duurt. "We hebben genoeg jeugd die graag in het dorp wil blijven wonen en nu lang moet wachten. Je ziet dat woningen bijna onderhands worden verkocht."

Mogelijkheden

De belangenvereniging is volop in gesprek met de gemeente. Samen kijken ze wat de mogelijkheden zijn. "De gesprekken met de gemeente lopen goed. Wat is de animo voor een knarrenhof? Waar is de nood op dit moment het hoogst?", vertelt Benjamins. "We weten dat de gemeente er financieel niet zo goed voor staat, maar ze denken wel met ons mee."