Amateurvoetbal niet meer hervat: 'In het kabinet zit geen trainer'

Een flinke tegenvaller, maar wel een ingecalculeerde. Dat is in een notendop de reactie van trainer Fred de Boer van zaterdaghoofdklasser ACV uit Assen op het besluit van de KNVB om het amateurvoetbal in de hoogste afdelingen bij de senioren dit seizoen niet meer hervatten.

Het gaat om de eerste elftallen van de Tweede Divisie tot de vijfde klasse. Doordat de competities niet meer worden hervat, vindt er bij de amateurs dit jaar geen promotie of degradatie plaats. De indeling voor het seizoen 2020/21 gebeurt op basis van het huidige seizoen.

Gisteren werden wel wat versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo mogen voetballers tot 27 jaar straks weer in teamverband trainen. Maar wedstrijden spelen in competitieverband bij de senioren zit er voorlopig dus niet in. ACV-trainer De Boer zag die uitkomst al van ver aankomen. "We hebben momenteel nog met veel beperkende maatregelen te maken. We mogen eigenlijk niet reizen, kunnen op de sportparken nog niet douchen en noem het maar op. Dan komt dit niet uit de lucht vallen."

'Lichamelijke onderbelasting'

Volgens De Boer was bovendien de tijd te kort om zijn selectie te kunnen voorbereiden op een hervatting van de hoofdklasse. De KNVB had 10 en 11 april vastgesteld als data waarop de competities uiterlijk hervat moesten worden. "Vergeet niet dat mijn spelers al 42 weken hebben te maken met lichamelijke onderbelasting", benadrukt De Boer. "We hebben de afgelopen tijd flink moeten improviseren. We hebben bijvoorbeeld in het park getraind. En ook vanaf 3 maart kan ik nog steeds niet met de hele groep trainen. Dan mis ik zes spelers die ouder zijn dan 27 jaar, waaronder mijn beide keepers."

"Het was beter geweest als die leeftijdsgrens tot 35 jaar was opgetrokken. Dan had in principe vrijwel iedereen vanaf 3 maart kunnen trainen, zeker bij de clubs in de hogere competities. Het is duidelijk dat er geen trainer in het kabinet zit", verzucht de Fries. "Nu is dit een weggegooid seizoen. We hebben met ACV maar vier competitiewedstrijden kunnen spelen en daar blijft het dus ook bij. We kunnen nu wel zeggen dat we ons gehandhaafd hebben in de hoofdklasse. Maar dat hebben we helaas niet zelf afgedwongen."

Eigen initiatief

ACV heeft inmiddels de handen ineen geslagen met Be Quick 1887, Harkemase Boys, ONS Sneek, Oranje Nassau en Sneek Wit Zwart. Deze zes noordelijke clubs willen, als de geldende coronamaatregelen het toelaten, een regionale mini-competitie spelen. De bedoeling is om zaterdag 24 april te beginnen.

"Iedereen wil natuurlijk graag ergens naar toe werken", weet De Boer. "Dat is waarom je op dit niveau actief bent. We missen het spelen van wedstrijden allemaal ongelooflijk erg."