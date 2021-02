Verdachte oplichting (21) maakte slachtoffers via datingsites

De vrouw zit sinds november in de gevangenis. Haar advocaat Leon Rommy verzocht de vrouw op voorwaarden vrij te laten, zodat zij kan worden opgenomen in een instelling voor slachtoffers van onder meer mensenhandel en loverboypraktijken. De rechter wees dit verzoek toe, de vrouw wordt volgende week opgenomen.

'Verdienmodel'

De vrouw is vermoedelijk slachtoffer geworden van een loverboy. Haar ex-vriend gebruikte haar om strafbare feiten te plegen. Ze was voor hem een 'verdienmodel', merkte de rechter op. De vrouw woonde bij haar moeder in Dwingeloo toen ze werd opgepakt. In de woning stonden twee koffers, klaar om te worden ingepakt. De politie vermoedt dat de vrouw wilde afreizen naar Marokko. Haar toenmalige vriend is spoorloos en de kans is groot dat hij in Marokko verblijft. Tegen hem is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

De vrouw moest van hem relaties aanknopen met slachtoffers en financieel uitkleden. Een van de slachtoffers vertelde na de zitting dat hij met haar in contact kwam via een datingsite. Hij ging met haar uit eten en werd door haar ingepalmd. "Het viel mij wel op dat zij daarna in een heel dure auto wegreed. Dat vond ik wel wat vreemd", zei hij. Hij werd al vrij snel door haar geconfronteerd met een onbetaalde tandartsrekening. Er zouden deurwaarders achter haar aanzitten. Hij besloot haar geld te lenen. Hij kreeg hiervoor haar adres en bankgegevens.

Psychisch onderzoek

Later volgden meer rekeningen, maar de man trapte er niet meer in. De vrouw verbrak het contact. Het geleende geld is nooit terugbetaald, vertelde de man. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw niet alleen van oplichting, maar ook van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit zou zijn gebeurd in de periode van januari tot november 2020. De vrouw wordt nog psychisch onderzocht. Zolang het onderzoek nog niet is afgerond mag ze op geen enkele manier contact hebben met haar ex-vriend. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak volgt, is nog onbekend.