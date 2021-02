Nieuwe Enkeerdbrug Assen ligt eindelijk op zijn plek

Het duurt nog even voordat bewoners van Marsdijk over de brug kunnen wandelen of fietsen. Het bewegingsmechanisme moet nog worden geplaatst en tot die tijd staat de brug open. Vaarverkeer kan daardoor wel gewoon zonder hinder doorvaren.

Slechte staat

De oude houten Enkeerdbrug uit 1997 verkeerde in zeer slechte staat. Onderhoud werd te duur en zou niet echt helpen, dus besloot de gemeenteraad dat er een nieuwe brug moest komen. De raad had er zeven ton voor over, maar bij de aanbesteding werden belangrijke technische onderdelen vergeten. Een foutje van vier ton. Inmiddels is Assen ruim 1,1 miljoen lichter.

Behalve de extra tonnen kostten de plannen voor de Enkeerdbrug ook veel papier. Meerdere ontwerpen, waaronder een vaste brug in plaats van een ophaalvariant, haalden het niet. Er zat weinig anders op dan de dure brug te bestellen. Een bittere pil voor de gemeenteraad, die hem desondanks slikte.

Fietssnelweg

Veel gedoe dus, maar dan heb je ook wat, vindt wethouder Bob Bergsma (D66). Hij is blij dat de brug er ligt voordat het fiets- en vaarseizoen van start gaan. Ook met het oog op de fietssnelweg tussen Assen en Groningen. "De brug sluit goed aan op de doorfietsroute en ik denk dat veel fietsers en voetgangers er gebruik van gaan maken", aldus de wethouder.

Volgens projectleider Hendrik Snippe van Machinefabriek Rusthoven in Groningen hoeft de gemeente zich de komende tijd geen zorgen meer te maken over de brug over het Noord-Willemskanaal. De komende decennia zal de Enkeerdbrug er nog wel op deze manier liggen. "De elektrische installatie gaat ongeveer 25 jaar mee, de aandrijving 50 jaar en de levensduur van het staal is 100 jaar. Hij gaat dus nog wel even mee", vertelt Snippe.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste fietsers vanaf 1 april de brug gebruiken.

