86 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In Drenthe zijn er in het afgelopen etmaal 86 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij gekomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren werden er nog 88 nieuwe besmettingen en drie sterfgevallen gemeld.

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Emmen (+27), gevolgd door de gemeente Assen (+11). Ook is een inwoner van de gemeente Emmen opgenomen in het ziekenhuis.

In onze provincie ligt het gemiddelde aantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen op 124 besmettingen per dag. In totaal zijn er in onze provincie sinds het begin van de coronacrisis 21.245 positieve coronatests, 367 ziekenhuisopnames en 280 overlijdens gemeld.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 24-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 931 (+3) 5 15 Assen 2209 (+11) 39 12 Borger-Odoorn 1015 (+4) 18 12 Coevorden 1923 (+5) 44 26 Emmen 5473 (+27) 93 (+1) 58 Hoogeveen 3255 (+7) 58 39 Meppel 1443 (+5) 20 24 Midden-Drenthe 1321 (+6) 24 23 Noordenveld 934 (+7) 15 21 Tynaarlo 977 (+2) 15 20 Westerveld 561 (+1) 12 11 De Wolden 1160 (+7) 24 19 Onbekend 43 (+1) 0 0

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft landelijk 4420 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen dinsdag- en woensdagochtend. Dat is in lijn met het landelijke weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4426 positieve coronatesten per dag. Dinsdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 3834 gevallen gemeld, maandag 4201.

Uit de weekcijfers die het instituut gisteren naar buiten bracht, bleek dat de daling van de laatste tijd nu echt ten einde is. Het aantal positieve testresultaten nam vorige week toe met negentien procent. Het RIVM spreekt dan ook van een "derde golf" in de coronapandemie.

Het aantal gemelde sterfgevallen door COVID-19 steeg afgelopen etmaal met 63. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Gisteren werden 94 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd.