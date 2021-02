Half uur gratis in parkeergarage in Assen met kortingskaartjes

Met kortingskaartjes kunnen ondernemers in de binnenstad van Assen vanaf vrijdag klanten een half uurtje gratis laten parkeren in de parkeergarages. Met deze kortingsmaatregel komt het college van B en W tegemoet aan een motie van de gemeenteraad.

Vorige week kwamen ChristenUnie en VVD met het voorstel om winkeliers en horeca, die financieel zwaar gebukt gaan onder de coronacrisis, te steunen met een half uur gratis parkeren. Bedoeling was in eerste instantie om het eerste half uur alleen het parkeren op straat gratis aan te bieden, maar dat blijkt praktisch lastig uitvoerbaar.

Ondernemers geven kortingskaarten

B en W hebben daarom besloten de kortingsactie toe te passen op de parkeergarages. Dat is sneller uitvoerbaar. De kortingskaarten van een half uur worden verstrekt aan ondernemers die werken via click & collect, waarbij klanten later hun online-bestelling komen afhalen.

Ook de winkels die vanaf volgende week met een reserveringssysteem gaan werken, voor klanten op afspraak, of horeca met een afhaalfunctie kunnen de kortingskaarten krijgen.

'Prima oplossing'

Winkeliers kunnen vanaf morgen de kortingskaarten aanvragen bij het parkeerbureau van de gemeente. CU-raadslid Tjerk Medemblik, die de motie vorige week indiende mede namens de VVD, is zeer tevreden over de uitwerking, "We gingen voor straatparkeren, maar dit is een prima oplossing. Het moest ook wat ons betreft op korte termijn, omdat de ondernemers nu onze steun hard nodig hebben. En dat is hiermee gelukt."

Een aantal politieke partijen pleitte er vorige week voor om het gratis half uurtje parkeren voor het hele jaar in te voeren. Maar daar was geen meerderheid voor. De kortingsactie geldt zolang de winkels vanwege de coronacrisis niet normaal open kunnen. De gemeente denkt maandelijks door deze maatregel zo'n 40.000 euro mis te lopen aan parkeerinkomsten.

