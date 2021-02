Financiële meevaller voor MSC Meppel

De club werd door VriendenLoterij verkozen tot Club van de Week, een initiatief waarbij verenigingen of stichtingen een financieel steuntje in de rug krijgen om een specifiek doel of maatschappelijk project te realiseren. Een vertegenwoordiger van de loterij kwam de cheque van vijfduizend euro zelf brengen.

Doel

Voorzitter Arjan Jonkers is in zijn nopjes met de cheque. "We hadden een doel voor dit bedrag en hebben het direct opzij gezet", zegt hij. "We willen een voetbalkooi voor de jeugd realiseren op ons terrein. Als corona voorbij is, willen we de kinderen langer op het sportpark houden. Dat hebben we ook genoemd bij de aanvraag en blijkbaar was de VriendenLoterij enthousiast. Waarschijnlijk hebben we een goed bid geschreven."

De cheque voor MSC Meppel (Rechten: MSC Meppel)

Tekort van 80.000 euro

Het bedrag gaat dus niet op in de exploitatie, terwijl dat MSC ook niet slecht was uitgekomen. De kantine is nu een jaar gesloten en daardoor mist de club zo'n 80.000 euro aan kantineomzet.

"Dat gaat niet in de koude kleren zitten", vervolgt Jonkers. "Zo'n bedrag hebben we niet op de plank liggen om te compenseren. Compensatieregelingen vanuit de overheid zijn leuk en aardig, maar voor verenigingen van onze grootte onvoldoende. Daarom letten we ontzettend op de kosten en hopen we dat alle leden blijven meedoen. Maar dit bedrag van de loterij is specifiek voor één doel en dat vertrouwen gaan we niet schaden."

Ongezonder kan niet

Bij de leden groeit de onvrede wel, merkt Jonkers. Vooral de nieuwe regel waarbij voetballers tot 27 jaar wel mogen voetballen en iedereen die ouder is niet, vindt hij lastig om uit te leggen aan leden.

Jonkers: "Ook dit betekent dat we weer kunstgrepen moeten uithalen. Voetballers van 26 jaar en 364 dagen oud staan te trainen, oudere leden proberen we individueel te laten sporten. Ik heb vriendenelftallen waar de helft straks niet mag meedoen. Die jongens en meiden willen aan de bak. Het is prachtig weer en zij zitten thuis op de bank. Ongezonder kan niet!", vindt hij. "Probeer dat maar eens uit te leggen."

Lees ook: