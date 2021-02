Djammen: Edwin Jongedijk, countrytroubabour uit drie provincies

"Nedersaksisch ben ik wel gewend. Op de een of andere manier klikte het wel met het Grunnegs", aldus Jongedijk, die inmiddels in Gieten woont.

Troubadour

Naast een solo-carriere is Jongedijk ook niet vies van samenspel op het podium. In 2014 trad hij met onder andere Jan Henk de Groot en Alex Vissering op als De Troebadoers. De drie heren deelden hun liefde voor folk, americana en country, uiteraard in het Gronings. De liefde voor de Amerikaanse muziek wordt onderstreept door zijn andere - Engelstalige - projecten: countryrockband Taneytown (inmiddels gestopt) en outlawcountryband Slow Movin' Outlaws. De Amerikaanse invloed uit zich niet alleen in de muziek; op de dam bij zijn boerderij in Gieten staat een grote Amerikaanse pick-up geparkeerd.

Dochter

Het Noorden van Nederland vertoont raakvlakken met het Zuiden van Amerika, maar er zijn ook genoeg verschillen. Echter, als er iets is wat overal in de wereld voor verbinding zorgt, dan is het de liefde. Bijvoorbeeld voor een kind. "Als er een kind aankomt, dan weet je dat er ook een liedje aankomt", vertelt Jongedijk. Een van zijn favoriete nummers heet 'kon 't aaltied mor zo blieven.' Het liedje schreef hij voor zijn dochter, toen ze drie jaar oud was. Een gevoelige plaat. "Het is wel grappig, want Lianne, zo heet onze dochter, die vindt dit het aller stomste liedje ooit", lacht de singer-songwriter. "Dus ze heeft ook al humor." Het nummer bestaat al even, maar staat ook op het nieuwe album. Samen met zijn grootste succes: 'as ik de kaans zol kriegen'.

Nijend24

De nieuwe cd is een live-opname. "Die heb ik opgenomen in Nijend24 in Anderen", vertelt Jongedijk. Het is een verzameling van zijn solo-cd's en ook wat liedjes van De Troebadoers. Ook staan er twee nieuwe nummers op het album. "Ik ben wel heel blij met het resultaat. Het is echt wel een mooie verzameling vind ik en hij klinkt mooi." De troubadour heeft het album vlak voor de lockdown op kunnen nemen, dus er mocht nog publiek bij. "Ik ben er zelf wel heel blij mee, omdat-ie wel gewoon heel intiem klinkt."

Het live-album ligt inmiddels in de winkel.