Eerste huurders van hoogste (woon)toren in Drenthe krijgen huissleutel

Twee weken geleden kregen ze te horen dat ze de nieuwe woning kregen toegewezen. "We hebben meteen ons huidige huis in de Rietlanden te koop gezet. We waren die zo kwijt", lacht Yvonne.

Alle wensen vervuld

Het was liefde op het eerste gezicht met het nieuwe appartement. "Al voordat de eerste paal de grond in ging. We hebben ons wezenloos gemaild en gebeld om een plekje in de toren te bemachtigen. Het liefst op de zevende verdieping met uitzicht over de es. Alle wensen zijn vervuld, zoals je ziet", zegt Yvonne.

Vooral het enorme uitzicht waarderen de twee enorm. Vanuit hun appartement is zelfs de kerktoren van Sleen zichtbaar. De koffers staan thuis al klaar voor vertrek, vertelt ze. "In mijn hoofd heb ik alles in ons nieuwe appartement al ingericht."

Hoogste gebouw van Drenthe

De toren is een initiatief van ontwikkelaar Peter van Dijk. De bouw van het complex op de hoek van de Weerdingerstraat en de Hondsrugweg begon eind 2018. Met een hoogte van 65 meter is dit het hoogste gebouw van Drenthe.

In het gebouw bevinden zich 49 woningen verdeeld over zeventien verdiepingen. Lefier neemt de verhuur van in totaal 28 woningen voor zijn rekening, die allemaal op de eerste zeven verdiepingen zijn gesitueerd. De verdiepingen erboven bestaan allemaal uit koopwoningen.

Het centrum van Emmen met de duidelijk zichtbare Hondsrugtoren (Rechten: RTV Drenthe / Sander Foekens)

Storm

Volgens vastgoeddirecteur Pieter Witzenburg van Lefier liep het storm met de aanvragen. "In totaal kregen we vierhonderd aanmeldingen binnen, waarvan de eerste driehonderd binnen een week. Dergelijke belangstelling voor een bepaald gebouw zien wij niet vaak. Het is duidelijk een heel erg gewilde locatie."

Alle huurappartementen zijn daarom al lang en breed vergeven. Lefier verwacht dat alle huurders in de komende weken hun woning gaan betrekken. De nieuwe bewoners beschikken ook allemaal over een eigen parkeerplaats onder de toren.

Westerstraat en Klokkenslag

Lefier en ontwikkelaar Van Dijk trekken de komende jaren samen nog een aantal malen samen op. Dit jaar nog wordt gestart met de bouw van een complex met 29 appartementen, waarvan 24 door de corporatie worden verhuurd. Later dit jaar wordt er ook meer duidelijkheid gegeven over de bouw van nog een woonlocatie aan de Klokkenslag.

Lees ook: