MHBOS: Drentse nuchterheid hielp Jos Hooiveld in profcarrière

Hooiveld vertoonde zijn voetbalkunsten onder meer in Engeland, Schotland, Scandinavië, Oostenrijk en Nederland. Hij sloot zijn professionele voetbalcarrière af bij Orange County SC in de Verenigde Staten. Een ervaringsdeskundige dus op het gebied van sportjournalistiek.

Betalen voor verhalen

In Groot-Brittannië is het vooral oppassen geblazen, laat Hooiveld doorschemeren. De roemruchte tabloids zijn nogal gek op smeuïge verhalen en dan helemaal als het onderwerp van gesprek een voetballer is. "In Engeland en Schotland zijn ze actief op zoek naar rotzooi. Daar staat gewoon een oproep in de krant dat wanneer mensen een verhaal hebben over een voetballer, ze contact op moeten nemen. Voor dat soort verhalen wordt dan ook flink betaald."

Hooiveld ontspringt in al die jaren de dans, maar teamgenoten zijn weleens behoorlijk door het slijk gehaald. "Bijvoorbeeld door een voorvalletje in een bar. Dat kon je dan niet eens een vechtpartij noemen, meer een schermutselingetje. Daar staat dan iemand bij die het doorspeelt naar de krant en dan wordt het breed uitgemeten. Dat soort dingen probeerde je als voetballer natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden."

Negatief Nederland

Hooiveld roemt het feit dat bovenstaande niet echt geldt voor de Nederlandse pers, maar wat hij wel hekelt is het feit dat de vaderlandse media nogal gauw in het negatieve schieten. "Dat vind ik dan wel eens jammer. In Engeland word je misschien teveel opgehemeld als het om het voetbal gaat, maar Nederland is dan weer het andere uiterste."

Wind tegen

Zo krijgt de boomlange centrale verdediger ook te maken met de mannen van VI. "Ja, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Dat noem ik kantinepraat. Ook met Van der Gijp toen. Hij zei dat het leek of ik altijd met wind tegen voetbalde. Zo voelde dat eerlijk gezegd ook", lacht Hooiveld.

Het is volgens de nuchtere Drent heel simpel: "Je bent niet zo goed als ze zeggen nadat je gewonnen hebt, maar je bent ook niet zo slecht als ze zeggen na een verloren wedstrijd. Bovendien mag het ook best gezegd worden als je een keer slecht hebt gespeeld. Dat deed je in de kleedkamer ook."

De Drentse olifantenhuid van Hooiveld kan veel hebben. Daarom tot slot nog één tip van Hooiveld: "De ene week ben je een wereldvoetballer, de andere week kun je er niets meer van. Lees het gewoon niet."

Lees ook: