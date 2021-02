Hooikoortsseizoen begint vroeg: 'Dit is uitzonderlijk'

Want ook het hooikoortsseizoen is weer begonnen. En dat is vroeg in het jaar, zegt Christina Fuller, KNO-arts bij Treant Zorggroep. "We merken door de opwarming van de aarde dat het pollenseizoen langer en heftiger is geworden. Maar zo vroeg als dit jaar is uitzonderlijk."

Het seizoen duurt wel even

Hooikoortspatiënten hebben nu vooral last van de pollen die in de lucht hangen. "De bomen beginnen te bloeien", weet Fuller. "Het zijn vooral de hazelaar, els en berk waar heftig op gereageerd wordt. Het is droog en het waait een beetje. Die pollen kun je buiten dus niet ontwijken."

De pollen adem je in, of je dat nu wilt of niet. Mensen die hooikoorts hebben, moeten dan niezen, krijgen een loopneus en hebben jeuk aan de ogen. En daar zullen ze de komende tijd nog wel last van hebben. "Want in de zomer hebben hooikoortspatiënten ook last van de grassen", legt de KNO-arts uit. "Het seizoen loopt ook wel door tot oktober, november. Mensen die ook nog allergisch zijn voor huisstofmijt, hebben het hele jaar feest. Want die dingen zitten in je bed."

Vaseline, tabletten en een mondkapje

Fuller raadt mensen aan om vaseline in de neus te smeren als ze naar buiten gaan. "Daar plakken de pollen dan aan vast." Een andere optie is om bijvoorbeeld hooikoortstabletten te slikken. "Je kunt ook je huisarts of de KNO-arts vragen om te helpen." Fuller heeft ook nog een andere tip: "Draag buiten een mondkapje, want dat filtert natuurlijk ook wat."

Mensen die hooikoorts hebben, moeten doorgaans veel niezen en snotteren en hebben vaak ook traanogen. Dat is op zich al vervelend, maar in de huidige coronatijd des te meer. In gezelschap niezen en snotteren levert tegenwoordig gefronste wenkbrauwen op. De verschijnselen komen voor leken misschien een beetje overeen, toch zijn het twee totaal verschillende ziektebeelden. "Bij corona hebben mensen vaak koorts, hoofdpijn en een droge neus. Dat is bij hooikoorts niet het geval."

Lees ook: