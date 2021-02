Telefoon rinkelt volop bij wellnessbedrijf: 'Blij dat onze agenda weer volstroomt'

De deur van Vitalia Beauty & Wellness in Westerbork gaat na al die maanden ook weer open. Klanten komen volgende week pas, maar de medewerkers van het wellnessbedrijf hebben ook in de dagen daarvoor veel werk te verzetten. Drie maanden lockdown laat de nodige sporen achter en de dweil moet dan ook door de zaak.

"Heel erg fijn", reageert eigenaresse Renate van Dop op het nieuws dat ze haar werk mag hervatten. "Rutte had het heel lang alleen over kappers. Dat vonden de nagelstylisten, masseurs en ook wij heel erg vervelend. We waren bang om net als in Duitsland niet open te mogen, maar gelukkig gebeurt dat niet."

Urgent

Terwijl er binnen de muren van Vitalia gepoetst en geschrobd wordt, rinkelt de telefoon regelmatig door de ruimte. Mensen boeken veel behandelingen en in het weekend ontvangt Van Dop hotelgasten van het hotel aan de overkant. Vooral om massages wordt veel gevraagd. "Je ziet dat mensen het aanraken hebben gemist. Dat doen wij door massages te geven. We zijn blij dat onze agenda weer volstroomt."

Van Dop snapt dat mensen de beautysalon gemist hebben. "Net als kappers dragen wij bij aan het welzijn van mensen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met overbeharing, wij zorgen dat ze weer lekker in hun vel komen te zitten en zich weer prettig voelen."

Floatruimte

Naast behandelingen kunnen klanten in Westerbork ook gebruikmaken van de floatruimte, waar in baden van magnesiumwater kan worden gedobberd. Volgens de nieuwe regels is dat toegestaan, want floaten kan in je eentje. "En het is een magnesiumbad, dus ontzettend schoon en hygiënisch en na elke sessie wordt het bad gereinigd, dus daar lopen we geen risico mee." De sauna blijft voorlopig wel dicht. Daarvoor gelden andere regels.

Het is voor Van Dop en haar collega's een puzzel om met talloze verschillende regels die gelden binnen het bedrijf om te gaan. Net als in de eerste coronagolf vindt ze het wel te doen, al is de ondernemer wel bang dat de besmettingen verder oplopen en het bij een tijdelijke opening blijft. Want dan kan de grote schoonmaak weer van voren af aan beginnen.

