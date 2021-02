Tynaarlo Goed Gehoord gefrustreerd: 'Gemeente maakt plannen zonder naar inwoners te luisteren'

En dus hebben veel mensen volgens Moes het gevoel dat er vooral plannen over hen gemaakt worden, in plaats van met hen. Het liefst ziet hij hier verandering in komen.

Gesprek

"We hoeven niet per se meer inspraak, maar willen meer in gesprek zijn met de gemeente", legt Moes uit. "We hebben het gevoel dat uit die betere gesprekken ook betere input komt in het gemeentehuis van wat wij vinden." Volgens de voorzitter van Tynaarlo Goed Gehoord zijn verschillende groepen al zo'n twee tot drie jaar in gesprek met de gemeente, wethouders en ambtenaren.

"Uit die gesprekken ontstaan twee beelden. Bij de inwoners blijft het gevoel hangen dat ze niet goed gehoord worden. We mogen te weinig en vaak te laat meedenken. Terwijl bij de gemeente zelf het idee ontstaat dat het best goed gaat. Dus hebben wij aan de wethouder gevraagd of wij als initiatiefgroep niet eens moeten onderzoeken hoe goed of slecht het nou gaat met de inspraak van bewoners."

De groep Tynaarlo Goed Gehoord wil meer meedenken en -praten over hoe de gemeente inwoners betrekt bij het nemen van beslissingen:

Volgens Moes mopperen veel inwoners op dit moment over de gang van zaken in de gemeente. "Ik snap best dat je als wethouder niet iedereen blij kunt maken en dat je als inwoner ook niet altijd je zin kunt krijgen. Alleen de gesprekken met de gemeente over grote onderwerpen zijn op dit moment te laat en niet goed genoeg", aldus Moes.

Haarvaten samenleving

Wethouder Pepijn Vemer zegt dat de gemeente er alles aan doet om bewoners bij besluiten te betrekken: "In sommige gevallen kan dat informeren zijn en in sommige gevallen juist dat je ze mee aan tafel neemt en laat meepraten." Volgens Vemer moet dit uiteindelijk in de haarvaten van de gemeentelijke organisatie komen te zitten.

"Maar het blijft een ingewikkeld onderwerp waarvan we duidelijk merken dat we de afgelopen jaren ook fouten maken, dat het altijd beter kan en dat we ook elke keer leren van die fouten", aldus de wethouder. Ook benadrukt hij dat elk onderwerp anders is, waardoor inspraak van inwoners ook gezien moet worden als een soort maatwerk. "Elke groep mensen is ook anders. Je kunt niet op dezelfde manier de ene groep benaderen als de andere groep."

Spagaat

Volgens Moes zitten beide partijen nu in een 'interessante spagaat': "De gemeente zegt dus dat ze wel luisteren, maar toch voelen wij ons niet gehoord. Blijkbaar is de manier waarop de gemeente werkt niet de manier die goed aansluit. Dus daar moeten we met z'n allen naar zoeken en aan bouwen."

Maar Vemer benadrukt dat hij het onderwerp burgerparticipatie niet te veel uit handen kan en wil geven. "Want", zo benadrukt hij, "wij hebben als college ook een verantwoordelijkheid voor iedereen in de gemeente. Als er fouten gemaakt worden, dan zijn wij verantwoordelijk en daar willen we ook voor staan, ook zodat we het de volgende keer beter kunnen doen."

Binnenkort komt de wethouder met een zogenoemde participatieverordening naar de gemeenteraad, hierin staat hoe hij tegen het onderwerp aankijkt en hoe de gemeente het volgens hem moet aanpakken.