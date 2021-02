Totstandkoming Glasmuseum 2.0 in Nieuw-Buinen stapje dichterbij

Met de toezegging van een financiële bijdrage door Pure Energie, kan er begonnen worden aan de realisatie van het nieuwe Glasmuseum in Nieuw-Buinen. Voorzitter Jan Haikens en penningmeester Albert Plat van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen zijn in hun nopjes met de tegemoetkoming.

Het is de laatste stap die nog gezet moest worden. Na een brand in 2018, die een groot gedeelte van het museum in de as legde, kan in Nieuw-Buinen naar de toekomst gekeken worden. Het Glasmuseum moet heropgebouwd worden op de eerste etage van MFA Noorderbreedte.

Willy van der Schuit ontwierp 'In Glas Verpakt', een uitgebreid ontwerp met een kostenplaatje van een kwart miljoen euro. Plat trok de stoute schoenen aan toen het windpark een enquête uitschreef over de toekomstige besteding van het geplande gebiedsfonds. Hij stuurde het plan met veel details naar Pure Energie en dat leverde dus de gewenste bijdrage op.

Financiële duw

De vereniging had het grootste gedeelte van het benodigde geld, zo'n 150 duizend euro, al binnen dankzij een LEADER-subsidie, die door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Een voorwaarde voor deze subsidie is dat het project geen andere subsidies mag ontvangen van overheden. Met subsidies van andere instanties erbij, blijft er nu nog tien- tot vijftienduizend euro over.

De laatste financiële duw komt met een handtekening namens Pure Energie, als onderdeel van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dankzij deze toezegging is ook de subsidie van LEADER veiliggesteld. Deze subsidie kan namelijk verlopen als de realisatie van het museum te lang op zich laat wachten.

Museumplan in gevaar

Wim Wolters van windpark De Drentse Monden en Arthur Vermeulen van Pure Energie pakten op hun beurt de telefoon: "We lazen de toelichting die de historische vereniging had geschreven en we realiseerden ons dat langer wachten het hele museumplan in gevaar kon brengen. We zijn blij om het laatste zetje te kunnen geven."

Voorzitter Haikens verwacht begin deze zomer te beginnen met de herinrichting van het Glasmuseum: "Als het een beetje meezit, kan de deur in de herfst open."

