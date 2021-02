Scholen in gesprek met ouders over herdenkingsplek

De scholen zijn in diepe rouw na het tragische ongeluk van dinsdag waarbij twee meisjes van acht jaar om het leven kwamen. Eén van de meisjes zat in Coevorden op school, de ander in Schoonebeek.

Momenteel hebben de scholen voorjaarsvakantie, maar aanstaande maandag zal er in OBS Buitenvree in Coevorden een herdenkingsplek zijn ingericht. OBS de Iemenhof is nog in gesprek met de ouders over de wens met betrekking tot een plaats van herdenking.

Wens ouders leidend

"Het is allemaal nog erg vers en het is moeilijk om er zonder gevoelens over te kunnen praten. We zijn momenteel in overleg met de ouders over een herdenkingsplek. Daarin is hun wens natuurlijk leidend. Meer kan en wil ik er ook niet over kwijt", vertelt locatiedirecteur Klaas Bakker van de Iemenhof.

Woordvoerder Gerjo Stegeman van de basisschool in Coevorden zegt druk in voorbereiding te zijn: "Komende maandag zal er een herdenkingsplek zijn ingericht. Daar zijn we nu druk mee bezig. Het is allemaal nog maar moeilijk te bevatten wat er is gebeurd."

Lees ook: