Horecaondernemer demonstreert bij provinciehuis: 'Het is nu of nooit'

Henneke en zijn vrouw zijn eigenaar van Bistro De 7 Ossen in Eext. Voor hen is het nu of nooit. "We gaan niet zitten wachten op de rechtszaak van de Koninklijke Horeca Nederland tegen de Staat. De maat is echt vol, er gebeurt gewoon niks. Er zit geen perspectief in", vertelt Henneke.

Geen coronasteun

De bistro kwam niet in aanmerking voor coronasteun. Als de regering nu niets onderneemt, ziet de toekomst er voor de bistro niet erg rooskleurig uit. "De situatie is slecht, net zoals bij een heleboel andere bedrijven. Als we niet kunnen openen, dan denk ik dat we aan het einde van het jaar definitief failliet zijn", denkt Henneke. "En dan zijn we niet alleen ons bedrijf, maar ook ons huis kwijt."

Ondernemers gaan kapot door het regeringsbeleid, vindt Henneke. "De regering moet bereid zijn om niet alleen naar mannen in witte jassen te kijken, maar ook naar de burger. Misschien komt er over tien jaar wel weer een virus. En dan?" De horeca sluiten is volgens hem niet de oplossing. "Alles kan veilig. Neem gewoon dat risico [om de horeca weer te openen, red.]."

Demonstratie

Op zijn sociale media-kanalen roept de ondernemer andere horecaondernemers ook op om naar het provinciehuis te komen. Hij hoopt dat meerdere collega's zich aansluiten, "ook al zijn het er maar tien of vijftien". Voor de demonstratie neemt hij een bel mee. "Die bel, die normaal gesproken voor het laatste rondje wordt gebruikt, heeft z'n functie niet meer. Dus nu luid ik de noodklok", legt hij uit.

Op de planning staat een gesprek met de gedeputeerde, die dan zal proberen de boodschap over te brengen aan de commissaris van de koning, Jetta Klijnsma, vertelt Henneke. De gemeente Assen heeft toestemming voor de demonstratie verleend, onder voorwaarde dat de coronamaatregelen worden nageleefd.

Terrassen open op 2 maart?

Ook andere horecabedrijven gaan zelf actie ondernemen. Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept horecaondernemers op om volgende week dinsdag de terrassen te openen. Het is niet bekend of Drentse terrassen zich ook aansluiten bij de oproep. Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor de buitenruimtes.

"Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving maar wel volle parken door het hele land", zegt initiatiefnemer en horecaondernemer Johan de Vos. De voorgeschreven anderhalve meter afstand zal bij de heropening wel in stand worden gehouden, zo benadrukt hij.

"Daar heb ik alle begrip voor. Het is niet meer uit te leggen wat het kabinet doet. Het is bittere noodzaak voor ondernemers", zegt de landelijke KHN-voorzitter Robèr Willemsen. "Wij roepen niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en roepen ook niet landelijk op tot een opening van de terrassen, maar ik verwacht wel dat nog meer KHN-afdelingen dit gaan doen."

'Grens financieel en psychisch bereikt'

Volgens de groep is er een gebrek aan perspectief en is de grens niet alleen financieel maar ook psychisch bereikt. De actievoerende KHN-afdelingen vinden dat de horeca en de reis-, evenementen- en cultuurbranche de rekening betalen voor de coronacrisis. De steunmaatregelen zijn daarnaast ook niet toereikend, vinden de ondernemers, die ook de tijd die het kost om de tegemoetkoming in de vaste lasten uit te keren hekelen.

De Vos trekt de vergelijking met het toestaan van winkelen op afspraak en vindt dat de horeca ook open kan. "Bij ons kwamen mensen al op afspraak, zijn er al looproutes en is er, net als bij de winkels en kappers, triage vooraf. Er is dus geen enkele gegronde reden dat de winkels wel weer ruimte krijgen en de horeca niet." Volgens de groep hebben burgemeesters in het Veiligheidsberaad ook al gepleit voor opening van de terrassen om drukte van mensen beter te kunnen spreiden.

In januari riep de groep ook al op tot heropening, maar zag toen van een dergelijke actie af vanwege het toenemend aantal besmettingen en de druk op de zorg.