Voorlopig geen appartementen in Sterrenwacht Roden: 'Procedure moet over'

Negen luxe appartementen in de voormalige Sterrenwacht laten nog even op zich wachten. Een onafhankelijke bezwarencommissie oordeelde dat de procedure niet goed is doorlopen. Eigenaar Wim Verkaik baalt en wijst naar de gemeente Noordenveld, die op haar beurt niets wil weten van een 'juridische blunder'.

De Roner sterrenwacht werd in 1965 in gebruik genomen als locatie voor de ontwikkeling van wetenschappelijke instrumenten. Tot midden jaren '90 deed het dienst als onderzoeksgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds een paar jaar is Verkaik bezig de Sterrenwacht te transformeren tot een klein appartementencomplex. Buren trokken onlangs aan de bel bij de bezwarencommissie van de gemeente Noordenveld. Zij gaven aan verbaasd te zijn dat ze al voor een voldongen feit stonden, terwijl zij niet gehoord zijn in het proces. Hun klacht vond gehoor bij de bezwarencommissie, waardoor de procedure nu opnieuw moet.

Handreiking

Eén van de redenen dat de procedure over moet, zit hem in het feit dat de gemeente Noordenveld niet van meet af aan een uitgebreide procedure startte. "Omwille van de snelheid van het proces, is gekozen voor een vergunningsprocedure. Omdat de Sterrenwacht nog in de bebouwde kom ligt, dachten wij dat dit afdoende moest zijn", legt wethouder Henk Kosters uit.

Zowel de buren als de bezwarencommissie oordeelden anders. "Het ligt wat technischer en gecompliceerder dan wij dachten, waardoor de procedure nu opnieuw moet", zegt Kosters. Van een juridische blunder wil hij desondanks niks weten. "Dat wij de vergunningsprocedure gestart zijn, was een handreiking naar de eigenaar zodat hij vaart kon houden in zijn plannen."

Vertraging

Het grootste verwijt van de buren is dat zij te weinig bij het proces betrokken zijn geweest. Volgens de gemeente Noordenveld is dat de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. "De eigenaar van de Sterrenwacht is verantwoordelijkheid voor het contact met omwonenden. Daar hebben wij verder geen rol in."

De transformatie van het oude gebouw verscholen in het Mensingebos gaat in ieder geval vertraging oplopen, weet Kosters. "De initiatiefnemer moet weer in gesprek met de buren en opnieuw de procedures starten. Dat gaat zeker tijd kosten. Dat is erg jammer."