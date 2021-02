Welzijn De Wolden rijdt met videoboodschappen door het dorp

"We willen toch wat positiefs brengen in deze tijd", zegt initiatiefnemer Mascha Konterman van Welzijn De Wolden. Zij en haar collega's bedachten de actie. In totaal kregen ze 12 berichten binnen. "Voor oma's, om mensen sterkte te wensen, voor partners, maar ook van de wethouder aan alle inwoners van Ruinen", vertelt Konterman.

Positiviteit

De jongerenwerker merkt dat mensen echt behoefte hebben aan positiviteit. "We voeren vanuit ons werk veel gesprekken met de inwoners", vertelt Konterman. "Van een deel van hen krijgen we moeilijk een beeld van hun situatie maar we doen wat we kunnen. We merken vooral dat ondernemers erg veel last hebben van de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen", vult ze aan.

Bekijk hieronder hoe de ontvangers op de liefdesboodschappen reageerden: