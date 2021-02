Helft Drenten steunt het bezoekersmaximum van één persoon

Begin januari, toen er nog geadviseerd werd om maximaal twee bezoekers per dag te ontvangen, werd dat advies nog gesteund door ruim driekwart van de Drenten (75,3 procent).

De steun in onze provincie is in lijn met de landelijke steun voor de adviesmaatregel: 53 procent van de Nederlanders staat achter de maatregel. Ook landelijk was de steun begin januari, toen de regels nog anders waren, nog hoger. Toen steunden nog zeven op de tien Nederlanders het advies.

Naleven

Niet iedereen is het met het advies eens, maar toch wordt het door relatief veel mensen nageleefd. In Drenthe gaat het om iets meer dan driekwart van de mensen (78,2 procent). Begin januari lag dat aantal hoger. Toen gaven bijna alle Drenten (92,4 procent) aan het advies na te leven.

Landelijk zeggen acht op de tien Nederlanders de adviesmaatregel na te leven.

Bezoekregel minst populair

In de persconferentie van dinsdag werd bekend dat de huidige bezoekregel niet versoepeld wordt. Het is op dit moment de minst populaire adviesmaatregel die geldt. Het dragen van mondkapjes in supermarkten en ov wordt ondersteund door 85 procent van de Nederlanders, de avondklok bij driekwart van de Nederlanders.

Uit recent onderzoek van I&O Research blijkt dat veel mensen de bezoekregel 'onuitvoerbaar' vinden. Mensen missen contact en voelen zich steeds eenzamer, stelt het onderzoek. Bovendien komt het bezoek vaak met z'n tweeën.

Verschil tussen regio's

De steun voor de bezoekmaatregel verschilt per regio. In de regio's Flevoland, Brabant-Noord en Groningen kan het advies op de meeste steun rekenen, maar ook daar is het draagvlak voor de bezoekregel laag in vergelijking met de andere maatregelen. Onder inwoners van de regio's Noord-Holland-Noord, Limburg-Zuid en Twente is deze steun het laagst.

Als het gaat om het naleven van de adviesmaatregel, geven inwoners van regio Rotterdam-Rijnmond aan het advies het minst na te leven en inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland het meest.

Op onderstaande kaart kun je zien hoeveel procent van de inwoners (16 jaar en ouder) achter de maatregel staat om niet meer dan het maximaal aantal bezoekers per dag te ontvangen. Als je op de regio klikt, kun je ook zien hoeveel procent van de inwoners aangeeft deze maatregel na te leven.

Op deze kaart kun je per regio het verschil per periode zien (dus begin januari, toen er nog geadviseerd werd maximaal twee mensen per dag op bezoek te laten komen, en eind januari, toen het huidige advies van maximaal één bezoeker per dag al gold). In het dropdown-menu kun je kiezen voor 'draagvlak' of 'naleving'.