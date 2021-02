Gesprek met burgemeester verandert niets: winkeliers Klazienaveen zetten actie door

De winkeliers in Klazienaveen gaan door met het openen van hun zaken op 2 maart. Donderdag had de lokale ondernemersvereniging een gesprek met burgemeester Eric van Oosterhout. Maar dat heeft niet gezorgd voor een koerswijziging, laat voorzitter Harrie van der Velde weten.

"De burgemeester vertelde ons nogmaals dat hij veel sympathie voelt voor ons standpunt en onze actie", vertelt Van der Velde. "Maar hij zei dat hij geen andere keuze had dan handhaven."

Veel bijval

De winkeliers kondigden twee weken geleden aan hun deuren weer te openen. Ze zijn de lockdown spuugzat. De coronasubsidies zijn volgens hun onvoldoende om het gebrek aan omzet op te vangen. Voor velen komt langzaam maar zeker de afgrond steeds dichterbij.

De actie kon rekenen op veel bijval vanuit het hele land. Vanuit meerdere Nederlandse dorpen en steden regende het steunbetuigingen. Sommige plaatsen kondigden in het kielzog van Klazienaveen soortgelijke acties aan.

Water aan de lippen

Volgens Van der Velde liep het gesprek 'goed' en was er geen sprake van kwaad bloed. "Wij hebben natuurlijk ook begrip voor het standpunt van de burgemeester. Maar het water staat ons gewoon aan de lippen."

De aangekondigde versoepelingsmaatregelen zijn ontoereikend en bieden weinig soelaas, meent Van der Velde. Vanaf 3 maart mogen klanten op afspraak en met een beperkte aantal van twee mensen per keer komen winkelen. "Schandalig! Het is duidelijk dat ze in Den Haag niet snappen dat dit echt onvoldoende is."

Boete

In totaal doen ongeveer 100 van de in totaal 140 verenigingsleden mee, schat hij. "Mede door de toegezegde versoepelingsmaatregelen is de animo licht afgekalfd." Het feit dat elke winkelier een boete van 4000 euro boven het hoofd hangt bij openstelling, schrikt Klazienaveen niet af. "Collega-ondernemers elders hebben gezegd dat ze ons daar wel mee willen helpen."

Maandag hebben de winkeliers opnieuw een gesprek met de burgemeester. "Als een soort vinger aan de pols, zeg maar. We zien dat in steeds meer plaatsen winkels maar ook horeca open willen. En de lijst wordt al langer. Wellicht brengt dit ook nog wat teweeg. In dat geval willen we opnieuw in gesprek."

Voicemail vol

Van der Velde laat verder weten dat hij de overweldigende, voornamelijk positieve aandacht voor Klazienaveen vanuit het hele land enorm waardeert. "Het is echt ongekend. Mijn voicemail zit voortdurend vol."

Burgemeester Eric van Oosterhout bevestigt dat de gemeente geen andere keus heeft dan op te treden. "Als ze open gaan, dan komen we in de loop van de dag langs om te handhaven. Vanuit landelijke regelgeving bekeken moeten we wel."

Gezond verstand

De gemeente heeft verder geen extra maatregelen getroffen wat betreft de mogelijke toeloop op dinsdag. "Klazienaveen heeft veel in de schijnwerpers gestaan de afgelopen dagen, maar ik verwacht niet dat mensen dinsdag massaal naar het dorp afreizen. We gaan uit van het gezonde verstand van iedereen."