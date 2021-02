Besluit Waterschap valt niet in goede aarde: 'Dat er zo waardeloos met pachters wordt omgegaan is heel treurig'

Het besluit betreft ongeveer 250 hectare landbouwgrond. Daarvan zijn de huurvoorwaarden nu gewijzigd. Ook de maximale termijn van achtereenvolgende huur is verkort naar vier jaar.

Verbolgen

LTO-bestuurder Nicole Koks is verbolgen: "Tijdens een anderhalf uur durend overleg met het waterschap is het gebruik van glyfosaat terloops benoemd. Bovendien is het onduidelijk wat voor maatregelen er aan dit besluit vast hangen."

De huurders van de gronden zijn zelf ook niet op de hoogte gesteld, volgens LTO Noord: "Wij roepen het waterschap op tot heldere en duidelijke communicatie en betrokkenheid bij hun pachters."

Het is wat het is

Het zint LTO Noord niet dat het besluit zo is genomen: "Dit kan grote gevolgen hebben voor de huurders in dit gebied. We kunnen er helaas weinig aan doen, maar dat er zo waardeloos met pachters wordt omgegaan is heel treurig."

Woordvoerder Martin Hilvink van Waterschap Vechtstromen vindt het lastig om erop te reageren: "Het is nogal pril. De motie is ingediend en aangenomen. Daar gaat het ambtelijke apparaat nu mee aan de slag. Het is wat het is."