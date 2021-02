Psychiater krijgt werkstraf voor aanvallen nieuwe liefde ex met priem

Een 66-jarige psychiater uit Eelde is veroordeeld tot 120 uur werkstraf (60 uur voorwaardelijk), omdat hij in juli 2019 de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin te lijf ging met een priem. Het slachtoffer raakte lichtgewond aan zijn armen en handen. De rechtbank sprak de Eeldenaar vrij van het stalken en mishandelen van zijn ex.

De psychiater, die in een instelling in de omgeving werkt, kon het niet verkroppen dat zijn ex het eind mei 2019 na twaalf jaar opeens uitmaakte. En al helemaal niet dat ze al een andere vriend had, waar hij daarna achter kwam.

Gluren

Hij raakte gefrustreerd en stuurde de vrouw boze appjes en bijna honderd mails waarin hij vroeg naar antwoorden. Op de avond van 29 juli zag hij een vreemde auto bij het huis van de vrouw in Paterswolde staan en kon hij zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Zijn ex-vriendin weigerde hem te vertellen wie haar nieuwe vlam was en daarom besloot de Eeldenaar zelf te gaan kijken.

Hij fietste naar haar huis en gluurde naar binnen en werd betrapt. De nieuwe vriend van de vrouw kwam naar buiten en wilde weten wat hij aan het doen was. Daarop riep de psychiater: 'Ik steek je dood' en vloog hij de man aan. Volgens de vrouw, die getuige was, probeerde de Eeldenaar haar nieuwe vriend te steken met een priem. Het slachtoffer werd alleen op zijn onderarmen en handen geraakt.

De man bekende tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat hij een priem had meegenomen, maar dat die bedoeld was om de banden van haar auto lek te steken. Hij zei zich erg te schamen voor wat hij heeft gedaan en noemde zijn gedrag 'buitengewoon verwerpelijk'.

Geen stalking

De rechtbank vindt mishandeling van het slachtoffer met de priem bewezen. Hoewel het Openbaar Ministerie vond dat hij ook zijn ex had mishandeld, hij zou haar hebben geduwd, waardoor ze met haar hoofd op de grond viel, sprak de rechtbank hem daarvan vrij. Er is geen bewijs dat de man haar opzettelijk heeft geduwd. Ze kan ook zijn gevallen toen ze de twee mannen uit elkaar wilde halen, stelt de rechtbank.

Ook voor stalking, door het sturen van de vele mails in juni en juli, vindt de rechtbank het bewijs te mager. De teksten die hij stuurde zijn volgens de rechtbank niet bedreigend en hoewel de rechters zich kunnen voorstellen dat de vrouw ze hinderlijk vond, heeft ze haar ex-vriend nooit gezegd dat hij ermee moest ophouden en mailde ze ook wel eens terug.

Veel lagere schadevergoeding

Omdat stalking niet bewezen is, vindt de rechtbank een straat- en contactverbod voor de psychiater ook niet nodig. Wel moet hij het slachtoffer 600 euro schadevergoeding betalen, maar dat is nog geen tiende deel van wat de man had geclaimd.

