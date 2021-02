KLM Flight Academy kan vlieglessen weer opstarten

De KLM Flight Academy in Eelde hervat woensdag 3 maart de vlieglessen. Door de lockdown was het lange tijd niet mogelijk om te vliegen, waardoor de leerlingen een achterstand op hebben gelopen.

"Je zou ons kunnen zien als soort van contactberoep", legt hoofd trainingen Mark Gerritsen uit. "Maar die mogen ook weer doorgaan, dus wij ook." Tijdens de vlieglessen zitten er minimaal één instructeur en één leerling bij elkaar in een vliegtuigje.

Meer vliegtuigjes

Om de opgelopen achterstand snel in te halen, wordt er vanaf volgende week actief gevlogen. "We gaan een leerling natuurlijk geen drie praktijklessen per dag geven. Veiligheid staat voorop", benadrukt Gerritsen. "Wat het concreet betekent is dat we soms meer leerlingen tegelijk laten vliegen."

Komende weken zullen er dus, met name in de avonduren, misschien meer vliegtuigjes in de lucht hangen dan normaal. "Voor de lockdown waren we in de avonduren met één à twee vliegtuigjes tegelijk in de lucht, nu kunnen dat ongeveer drie tot zes zijn." Op dit moment zitten er zo'n veertig leerlingen in de praktijkfase van de opleiding.

De vliegtuigjes vliegen voornamelijk over de provincies Drenthe en Groningen, tussen Smilde in het zuiden, de Waddenzee in het noorden en de Eemshaven in het oosten.

In de avonduren wordt gevlogen tot een uur of tien, maar dit werd ook voor de lockdown al gedaan. "De leerlingen moeten voor hun opleiding minimaal vijf uur 'nachtvliegen'", legt Gerritsen uit. "Dat betekent niet letterlijk 's nachts vliegen, maar wel 's avonds vliegen." Soms kan het voorkomen dat een vliegtuigje iets later terugkomt, bijvoorbeeld als ze naar een ander vliegveld zijn geweest, vertelt Gerritsen.

Belangrijk om lessen te hervatten

Het is voor de leerlingen belangrijk om weer te vliegen. "Hoe langer je wacht, hoe groter de achterstand wordt en dan krijg je natuurlijk ook weer een wachtlijst voor de instroom van nieuwe leerlingen. Bovendien heb je continuïteit nodig. Als leerlingen lang niet kunnen vliegen, hebben ze vaak extra lessen nodig om weer op hun oude niveau terug te komen", aldus Gerritsen. "Ook moet de opleiding binnen een bepaalde termijn afgerond zijn. Dat is 36 maanden voor theorie en praktijk."

Op de opleiding wordt ook gebruikgemaakt van een flight simulator, maar het is niet toegestaan om daar een hele opleiding op te oefenen, zonder zelf in de lucht te hebben gevlogen. "Dat zou logistiek wel handig zijn", doelt Gerritsen op de coronamaatregelen. "Maar het mag maar gedeeltelijk."

Nieuwe leerlingen

Nu er door de coronacrisis veel minder gevlogen wordt, is het maar de vraag of studenten zich nog geroepen voelen om zich voor de opleiding aan te melden. In maart zijn er ook op de KLM Flight Academy open dagen. Komen er al aanmeldingen binnen? "Ja zeker", antwoordt Gerritsen. "Het lijkt wel minder te zijn dan vorig jaar. Maar wat belangrijk is, is dat leerlingen hier een solide financiële garantstelling hebben. Dat betekent dat als zij binnen vijf jaar na het afronden van de opleiding geen baan bij KLM krijgen, ze hun geld terugkrijgen. Dus ze lopen geen financieel risico."

Toen het goed ging in de luchtvaart waren de zestig studenten per jaar die er bij de KLM Flight Academy opgeleid werden eigenlijk te weinig. De komende tijd zijn het er teveel, maar "we geloven erin dat de luchtvaart zich wel weer herstelt", zegt Gerritsen. "Als je nu minder piloten zou opleiden, heb je op de lange termijn misschien weer een tekort." Dit jaar is er dus ook gewoon plaats voor zestig leerlingen.