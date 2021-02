Lisse en Nienke stonden zonder zorgdiploma vooraan in de coronacrisis

"Ik had een beetje een beu-dag", vertelt Lisse Wesselink. Zij is premasterstudent psychologie en voelde zich nutteloos, alsof ze meer wilde doen. "Toen kwam een vriendin van mij met 'Extra handen voor de zorg'. Het maakt me niet uit wat ik moet doen, maar ik wilde iets doen. Dus ik heb mij aangemeld."

Tot haar verrassing kon ze meteen als psycholoog aan het werk in een verzorgingshuis van Interzorg in Rolde. "Ik had verwacht koffie rond te brengen, of een laboratorium reinigen. Zoiets. Dat ik nu deze vacature op mijn pad kreeg is heel waardevol."

Niet stilzitten

Het verhaal van Nienke Uineken is in grote lijnen hetzelfde. Als student geneeskunde zat ze tussen haar bachelor- en masterstudie in. Een maand pauze waarbij ze niet stil wilde zitten. "Ik heb hier een maand in de nacht gewerkt, in de nachtdienst", vertelt ze voor de deur van zorgcentrum De Hullen in Roden.

"Mensen waren natuurlijk erg ziek. 's Nachts is het vooral mensen draaien in bed. Wat te eten geven, wat te drinken geven. Mensen konden vaak niet slapen dus dan wil je even een luisterend oor bieden."

"Zo kon ik mooi mijn steentje bijdragen. En ook wat verdienen en mijn tijd opvullen", verklaart Nienke waarom ze besloot mee te doen. "Ik dacht, ik zie wel waar ze me voor nodig hebben."

De studenten zijn van grote waarde gebleken voor Interzorg, waar beide verzorgingshuizen onder vallen. Joke Korsaan, de zorgmanager in Roden, wist vooraf niet wat ze kon verwachten, maar is blij verrast. "Het brengt heel veel, in een periode dat hier veel uitbraken van corona waren. Dan heb je veel zorg te bieden wat voor onze eigen mensen te veel werd. Dan ben je dolblij met mensen als Nienke."