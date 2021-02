Geen drie jaar cel maar vrijspraak van seksueel misbruik 12-jarig meisje

Een 29-jarige man uit Odoorn is vrijgesproken van het misbruiken van een 12-jarig meisje. Justitie had drie jaar gevangenisstraf tegen hem geëist, omdat volgens de officier te bewijzen was dat hij drie keer seks met de tiener had gehad.

De rechtbank is het niet eens met de aanklager, maar wel met advocaat Judith Kwakman, die twee weken terug tijdens de rechtszaak bepleitte dat er te weinig bewijs was om de man uit Odoorn te veroordelen. De moeder van het meisje heeft aangifte gedaan en het meisje zelf is door de politie verhoord, maar verder is er geen ondersteunend bewijs voor hun verklaringen.

Gebrek aan onderzoek

Het meisje vertelde dat de man tijdens een logeerpartij bij hem thuis eind 2018 tot twee keer toe bij haar in bed is gekropen. Toen zou het zijn gebeurd. Volgens de officier van justitie was het met Oud en Nieuw nogmaals gebeurd. Dat maakte hij op uit een chatgesprek tussen de man en het meisje van begin januari 2019.

Maar dat laatste staat volgens de rechtbank ook niet vast, omdat de tiener zelf heeft verklaard dat het na die twee keer nooit meer gebeurd is. Bovendien is het niet zeker of de man wel daadwerkelijk met het meisje chatte, stelt de rechtbank. Volgens Kwakman was het goed mogelijk dat de moeder van het meisje gebruik maakte van haar account.

Omdat het Openbaar Ministerie dat niet verder heeft uitgezocht, staat volgens de rechtbank niet vast dat het het meisje was. Ook heeft de politie haar en haar moeder niet verhoord over het seksueel getinte chatgesprek.

Huisvriend

Het meisje had veel problemen thuis en zocht vaak steun bij de man uit Odoorn, die destijds een huisvriend van het gezin was. Ze woonde zelf met haar ouders in een ander dorp in de gemeente Borger-Odoorn. De man heeft het misbruik altijd ontkend en werd tijdens de rechtszaak erg boos over de beschuldigingen en de strafeis van drie jaar cel.

Het meisje had volgens het OM recht op zo'n 6.000 euro schadevergoeding, omdat ze psychische problemen zou hebben overgehouden aan het misbruik. Nu hij is vrijgesproken hoeft de man uit Odoorn dat niet te betalen. Ook het geëiste contactverbod met de tiener is van tafel.

