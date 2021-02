Slaan met accordeon op feestje: straf voor veteraan uit Emmen

"Wat begon als een leuk feestje, eindigde voor mij in een nachtmerrie. Ik zag dit letterlijk niet aankomen." Dat schreef de man die in februari vorig jaar op een verjaardagsfeest in Emmen uit het niets klappen op zijn hoofd kreeg met een accordeon. De dader, een 54-jarige Emmenaar, is veroordeeld tot 120 uur werkstraf en één maand voorwaardelijke celstraf.

De man uit Emmen vertelde in de rechtszaal in Assen dat hij zelf ook niet goed weet wat hem die avond bezielde. Een vrouw met wie hij aan het praten was, vertelde de politie later dat hij zo opeens opstond, de accordeon van de kast pakte en het slachtoffer er twee keer hard mee op het hoofd sloeg. De man moest het een gapende hoofdwond naar het ziekenhuis.

'Misselijke reactie'

Een kennis van de man uit Emmen was 65 geworden en de man had nog geholpen met de voorbereidingen. Op het moment dat het misging had hij wat gedronken en zat het huis bomvol met visite. Toen de rechter hem wat meer vragen stelde, erkende hij dat hij zich wat getreiterd voelde door het slachtoffer, maar waar dat door kwam, werd niet duidelijk.

"Het was een misselijke, wanstaltige reactie van mij, waar ik nog spijt van heb", reageerde de Emmenaar. Het slachtoffer was naar eigen zeggen zo geschrokken dat hij nu, als hij op straat loopt, nog het gevoel heeft dat hij over zijn schouder moet kijken. Dat is niet nodig, verzekerde de verdachte hem in de rechtszaal.

PTSS

De Emmenaar zit al sinds 2006 in de ziektewet, omdat hij als militair in de jaren '90 uitgezonden is geweest naar Irak en daar een post traumatische stress-stoornis (PTSS) aan overgehouden heeft, vertelde hij. Toen de officier van justitie een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden eiste, liet de man weten dat hij bang is dat hij doordraait in de cel.

Omdat hij al een keer twintig uur taakstraf had gehad voor een eerdere mishandeling, gold volgens de officier het taakstrafverbod en moést ze wel cel eisen. De rechter ging daar niet in mee, juist omdat de man PTSS heeft.

Nog steeds klachten

Naast de werkstraf en de voorwaardelijke celstraf vindt ze dat hij ook 1000 euro schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer. Die heeft een jaar later nog steeds last van zijn hoofd en heeft een behoorlijk litteken overgehouden aan het geweld.