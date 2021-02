Samenwerking zorggroep Ambiq en strand Nijstad: 'Grote plannen'

De jongeren gaan ondersteunen in de groenvoorziening en het onderhoud van strand Nijstad in Hoogeveen. (Rechten: Fred van Os/RTV Drenthe)

De cliƫnten van Ambiq dagbesteding in Nieuwlande gaan binnenkort beginnen aan een nieuwe uitdaging. De jongeren gaan ondersteunen in de groenvoorziening en het onderhoud van strand Nijstad in Hoogeveen.

De krachtenbundeling kwam tot stand om een maatschappelijke stage te realiseren voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Volgens Karl Coopmans, begeleider bij Ambiq, een uitstekend initiatief om de jongeren meer bij de maatschappij te betrekken. "Het is een extra mogelijkheid om werkervaring op te doen en succesmomenten te beleven."

Structuur

Het ontwikkelen van meer zelfstandigheid staat voorop tijdens de stage. De jongeren lopen vaak tegen verschillende problemen aan waardoor ze beperkt worden in hun dagelijks functioneren. "Ze raken gauw overvraagd en zijn het niet gewend om structuur in hun dag aan te brengen", vertelt Coopmans. "'s Ochtends opstaan kan een probleem zijn, maar communiceren, eten, koken en werken ook. Met de invulling bij strand Nijstad hopen we dat ze zichzelf ontwikkelen en in contact komen met nieuwe mensen. Dat is heel belangrijk."

Drie stappen vooruit, één stap terug

Hoewel sommige jongeren altijd ondersteuning nodig zullen hebben is Coopmans positief. "De ene keer gaat het beter dan de andere keer", vertelt hij met een lach. "Iedereen heeft wel eens een mindere dag, maar dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Af en toe moet je een paar stappen terug doen om vooruit te gaan. Daar praten we ook met elkaar over om ervan te leren." De jongeren ontvangen op basis van hun individuele behoeftes een geschikte daginvulling. Dat zorgt voor een vergroting van hun eigen waarde en kracht.

Unieke situatie

Ook Henri Offerein, eigenaar van het strand, is blij met de samenwerking. "Ik heb zelf nog twee supermarkten, daar werken ook mensen met een lichte verstandelijke beperking. Het hoort er gewoon bij om die mensen een plek te geven vind ik."

De situatie is volgens hem uniek aangezien het gaat om een groot gebied en de jongeren meer op zichzelf zijn aangewezen. "Hier kunnen ze als team dingen gaan realiseren. We hebben een nieuwe tekening gemaakt voor het strand. Er komen schommels, die willen de jongeren graag maken."

Ambitie

Offerein heeft grootse plannen voor het terrein. "Volgend jaar komt er een bedrijfsgebouw bij. Dan kan ik ervoor zorgen dat de groep een eigen ruimte krijgt." Ook wordt het strand flink onder handen genomen voor aankomende zomer. "Het strand wordt mooier gemaakt, er komt een kabelbaan. We gaan leuke dingen doen."

