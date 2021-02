Zand niet nodig voor N34, Huttenheugte wil visplas toch uitdiepen

Ondanks dat het zand in de omstreden zandwinning bij Center Parcs De Huttenheugte in Dalen niet gebruikt wordt voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Holsloot, wil het vakantiepark de zandwinning toch door laten gaan.

Tegen het plan maken twee omwonenden bezwaar. Ze vrezen dat hun "idyllische woonomgeving" de komende vijf jaar verstoord gaat worden door de graafwerkzaamheden.

'Beter voor de visstand'

Volgens het recreatiebedrijf is het nodig om de plas te verdiepen. Door het warmere klimaat in Nederland groeien wier en algen in de plas extra hard en neemt de waterkwaliteit af. Als de plas dieper wordt gemaakt, koelt het water af en dat zou de visstand ten goede komen. Daarmee zou het water aantrekkelijker worden voor sportvissers. "De interesse van deze groep is nu tanende", zei woordvoerder Harry Bakker van Center Parcs Huttenheugte donderdag bij de Raad van State in Den Haag.

De bezwaarmakers vinden dat De Huttenheugte veel te veel zand wil winnen. Om de waterkwaliteit op orde te brengen is het volgens hen helemaal niet nodig om 420 duizend kubieke meter zand af te graven. Over een week of zes doet de Raad van State hierover uitspraak.

Geen zand voor werkzaamheden aan N34

In eerste instantie was het plan om het zand uit de zandwinning te gebruiken voor werkzaamheden aan de N34 tussen Coevorden en Holsloot. Maar de provincie ziet hier vanaf omdat een omwonende een rechtszaak heeft aangespannen. Daarom is er nu voor 5 miljoen euro zand ingekocht. De provincie Drenthe verklaarde tijdens de zitting dat ze het zand nog wel bij andere projecten kan inzetten.