Ramenlappende ondernemers Assen poetsen zorgen een klein beetje weg

De binnenstadsvereniging en ondernemersclubs uit de provinciehoofdstad bedachten de actie om weer wat leven in de brouwerij te brengen. Én om weer wat aandacht te vragen voor de problemen van de Asser middenstand.

Agenda volgeboekt

Kapster Tulay Balta heeft de hogedrukspuit uit de kast getrokken. Haar stoepje zag er wel eens beter uit, zonder groene aanslag op de tegels. Twee en een halve maand werd er geen haar geknipt, gewassen of geverfd in haar kapsalon aan de Kerkstraat. Maar volgende week mag ze weer open. "Eindelijk. Mijn hele agenda is al twee weken vooruit volgeboekt", vertelt Balta met een grote lach. Haar digitale horloge rinkelt haast iedere minuut. "Weer een reservering!"

De kapster heeft het contact met de klanten, maar ook met haar mede-ondernemers erg gemist. Vandaag ziet ze haar collega's in de straat weer even en dat doet haar goed. "De afgelopen tijd kon er niks en we kregen ook bijna niets", vertelt ze over de beperkte financiële steun vanuit de overheid. "Het is nu al weer een stuk gezelliger in de straat: je loopt even weer bij mensen langs voor een praatje. En het is echt nodig dat we weer open mogen."

'Risico's nemen voor heropening'

Die noodzaak om klanten te mogen ontvangen benadrukt ook Kjeld Vosjan, binnenstadsregisseur van Assen. Ondanks de aangekondigde versoepelingen maken veel ondernemers zich volgens hem zorgen over de toekomst. "Er zijn inmiddels twee ondernemers die in een faillissement terecht zijn gekomen. Het is altijd de vraag hoe erg corona daar aan heeft bijgedragen, maar het is wel een feit dat zij failliet zijn. Ik verwacht dat er nog veel meer ondernemers met hoge schulden uit deze crisis komen", zegt Vosjan.

Hij pleit ervoor dat meer ondernemers weer op een normale manier aan het werk kunnen, ook als daar wat meer risico's bij komen kijken. "Ik vraag me inmiddels af of we maatschappelijk niet meer slachtoffers krijgen door de maatregelen onder ondernemers dan door corona zelf. Economie en maatschappij zouden we meer mee moeten wegen", zegt de binnenstadsregisseur.

Brandschone ramen

De ondernemers zijn in ieder geval al blij met de versoepelingen die vanaf 3 maart gelden. Kappers en andere contactberoepen mogen hun zaken weer openen en in winkels mogen klanten op reservering weer komen shoppen. "Er staan al afspraken in onze agenda van mensen die met z'n tweeën komen winkelen", vertelt verkoopmedewerker Irma Landegent van kledingzaak Norah. "Ik heb er vooral zin in om de klanten en collega's weer te zien."

Alle zorgen over de toekomst kunnen de ondernemers helaas niet volledig wegpoetsen, maar veel winkelramen in de binnenstad zijn in ieder geval weer brandschoon. "Hier vlakbij het Koopmansplein met de werkzaamheden en door de sneeuw waren de ramen erg vies. Dus schoonmaken was hard nodig", lacht ze.