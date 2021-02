'Coronasteun voor grootwinkelbedrijven schiet tekort'

Voor de in totaal 277 winkels van Scapino en Ziengs, die onder één holding vallen, gaat het dan om zo'n duizend euro per maand per winkel. "Voor een winkelketen zoals wij is dat volstrekt onvoldoende", zegt CEO Adem Doymaz van Scapino. "Het is een druppel op de gloeiende plaat. De huren die wij voor een winkel betalen liggen gemiddeld tussen de 7 en 8 duizend euro. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog andere kosten. Per winkel moet er veel geld bij."

Versoepeling

Het kabinet heeft de coronamaatregelen voor winkels iets versoepeld. Naast 'click en collect' mogen winkels vanaf volgende week op afspraak twee klanten per verdieping toelaten. "We zijn daar blij mee, maar het is zeker geen oplossing. We komen nu wel weer meer in contact met onze klanten, maar het gaat ons uiteindelijk weinig brengen."

Online wordt er wel verkocht, maar dat maakt het omzetverlies niet goed. "Normaal gesproken hadden we 170 winkels en een webshop. Als je in een keer 170 winkels moet sluiten, dan maak je dat niet goed. Als dat wel zo zijn dan deed je wat verkeerd, want dan had je de 170 fysieke winkels niet nodig om omzetten te draaien. Online is ook niet de meest winstgevende omzet. Veel komt retour. We hebben een lage marge en online heb je extra afhandelings- en transportkosten."

Kabinet

De grootwinkelbedrijven hebben al meerdere keren bij het kabinet aangegeven dat de coronasteun niet voldoende is. "Het is een MKB-regeling. Een ondernemer met één winkel kan net zoveel steun krijgen als wij voor 277 winkels. Het kabinet houdt vooralsnog aan deze regeling vast, maar er zijn mogelijkheden om het bedrag te verhogen naar 10 miljoen euro. Volgens het kabinet zitten daar teveel haken en ogen aan, maar het zou grote retailers zoals wij wel helpen."

Doymaz hoopt dat het kabinet tot inkeer komt. "Het is hard nodig, anders krijgen we een kaalslag in de winkelstraten. Grote winkelketens zullen zeker omvallen. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker." Over Scapino is hij positief. "Wij zullen echt wel overleven. We zijn een solide familiebedrijf. Het wordt moeilijk, maar wij zullen deze crisis overleven. Maar we zullen wel maatregelen moeten nemen. Het opengaan van de winkelstraten is de enige echte oplossing."