Meppeler drugscrimineel geen verdachte meer in wapenzaak Hoofddorp

De Meppeler werd vorig jaar juni door een arrestatieteam (AT) uit zijn huis in de Meppeler wijk Koedijkslanden gehaald. Ook viel het AT binnen bij het huis van zijn vader aan de Jan Mankeshof in dezelfde wijk. H. was in juni vorig jaar net onder strenge voorwaarden vrij na een lange celstraf voor de import en handel in harddrugs, wapenhandel en het leidinggeven aan een criminele organisatie die vanuit Meppel opereerde.

DNA in een wapen

Zijn arrestatie vorig jaar volgde op de vondst van zijn DNA op één van de wapens die in maart 2019 in een garagebox in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch werden gevonden. Het spoor zat aan de binnenkant. Na een paar maanden voorarrest bepaalde het gerechtshof in Amsterdam dat hij naar huis mocht, maar H. bleef wel verdacht.

De wapens werden gevonden in een auto in de garagebox. In sporttassen zaten onder andere acht automatische wapens, twaalf handvuurwapens, vier handgranaten en geluiddempers.

'Te veel onduidelijkheid'

Het OM is deze week akkoord gegaan met een verzoek van Mühren om de zaak te seponeren. "Zijn DNA zat op één wapen in die grote partij. Daarbij komt dat H. al heel lang vastzat toen die wapens in Hoofddorp werden gevonden en hij tussendoor nooit met verlof is geweest. Dat betekent dat het spoor er al lang geleden op moet zijn gekomen", zegt Mühren.

"Om zijn betrokkenheid te kunnen bewijzen moet het OM meer hebben dan een enkel spoor op een wapen. Bovendien zit het spoor ook nog op een gekke plek. Als het op de trekker en op meerdere plekken op het wapen had gezeten, was het wellicht anders geweest. Het is totaal onduidelijk hoe en wanneer het DNA op het wapen is gekomen. Daarmee is er te weinig om hem te vervolgen."

Saied H. werd in 2017 veroordeeld tot acht jaar cel (Rechten: Janneke de Jonge)

Wat de advocaat betreft had het OM zijn werk zorgvuldiger kunnen doen. "Het OM heeft voor zijn aanhouding in juni niet uitgezocht of hij in de periode van de wapenvondst vastzat of op verlof is geweest. Als dat was gebeurd, vraag ik me af of hij überhaupt vastgezeten zou hebben in deze Nood-Hollandse zaak."

Hij gaat schadevergoeding vragen voor het aantal dagen dat de Meppeler onterecht heeft vastgezeten. De andere vier verdachten in de wapenzaak zijn ook vrijgelaten. Of zij nog verdachte zijn, is niet bekend. Het OM verwacht later vandaag met een reactie te komen.

Cameratoezicht

De politie-inval aan de Jan Mankeshof in Meppel veroorzaakte een hoop onrust in de buurt. Buurtbewoners klaagden al langer over overlast in die straat. De gemeente Meppel plaatste in augustus vorig jaar camera's om "het veiligheidsgevoel van bewoners te bevorderen". Dat gebeurde in eerste instantie voor een half jaar. Inmiddels heeft burgemeester Richard Korteland na overleg met de buurtbewoners besloten de camera's weg te halen.

