Aa en Hunze erkent fout bij aanleg fietspad bij Anloo

Daarmee reageert Heijerman op een kritische brief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In die brief schrijft de Rijksdienst dat de gemeente voor het aanleggen van het fietspad een vergunning had moeten aanvragen, omdat het natuurgebied een archeologisch rijksmonument is.

'We wisten het niet'

Heijerman erkent dat er een fout is gemaakt. "We wisten niet dat we een vergunning nodig hadden, de ondergrond is namelijk van ons. Het schelpenpad dat er lag, verkeerde in slechte staat en dat wilden we aanpakken", vertelt de wethouder van Combinatie Gemeentebelangen. Binnen vier weken moet Aa en Hunze een vergunningsaanvraag indienen. Dat gaat de gemeente doen.

De gemeente verving het schelpenpad door beton, omdat dat materiaal goedkoper te onderhouden is. Bovendien is het nieuwe fietspad een stuk toegankelijker en veiliger. Een oud schelpenpad door het Evertsbos, tussen Anloo en Eext krijgt dezelfde behandeling. "Veel mensen in Anloo, maar ook in Eext, zijn dolgelukkig met dat fietspad. Denk aan mensen met een handicap, die nu met hun scootmobiel weer door het bos kunnen", zegt de wethouder.

Wisselende reacties

De dorpsbelangenverenigingen van Anloo en Eext laten weten dat de reacties uit de beide dorpen wisselend zijn. "Er zijn mensen die het fietspad niet in de natuur vinden passen, maar ook mensen die het enorm toejuichen", zegt voorzitter Erwin Matthijssen van de Commissie Dorpsbelangen Eext. "Er zijn mooiere mogelijkheden, zo'n schelpenpaadje heeft natuurlijk wel iets. Maar het was erg smal om mensen te passeren en er wonen best veel senioren in het dorp. Het bos is nu wel toegankelijker."

De RCE is minder blij met het fietspad, dat volgens de dienst de archeologische waarde van het gebied heeft aangetast. Wel ziet de RCE dat verwijderen van het pad kapitaalvernietiging zou zijn. Het fietspad heeft ongeveer tussen de 1 en 1,5 ton gekost. De verwachting is dat de gemeente de vergunning alsnog krijgt, maar dat nog wel extra archeologisch onderzoek gedaan moet worden rondom het pad.

Lees ook: