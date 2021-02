Zeven Drenten overleden vanwege het coronavirus

In Drenthe zijn sinds gisteren 142 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Ook zijn zeven mensen overleden aan de gevolgen van het virus en zijn drie mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De meeste besmettingen werden gemeld in de gemeente Emmen (+54). Vier van de in totaal zeven sterfgevallen waren in de gemeente Westerveld.

Gisteren kwamen er nog 169 besmettingen bij in Drenthe. Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (inclusief vandaag) ligt in onze provincie op 122 besmettingen per dag.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus (bron: RIVM, 26-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 945 (+9) 5 15 Assen 2246 (+13) 41 (+1) 12 Borger-Odoorn 1026 (+3) 20 (+1) 13 (+1) Coevorden 1944 (+12) 44 26 Emmen 5579 (+54) 93 59 Hoogeveen 3277 (+5) 60 (+1) 40 (+1) Meppel 1455 (+3) 20 24 Midden-Drenthe 1349 (+9) 24 23 Noordenveld 954 (+10) 15 21 Tynaarlo 986 (+7) 15 20 Westerveld 575 (+4) 12 15 (+4) De Wolden 1177 (+13) 24 20 (+1) Onbekend 43 0 0

Drentse ziekenhuizen

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) liggen er vandaag in Drenthe zeven patiënten met (een verdenking van) covid-19 op de intensive care (ic). Dat waren er maandag nog acht en precies een week geleden ook zeven.

Er liggen in Drenthe 32 patiënten met (een verdenking van) covid-19 op een niet-ic-bed. Dat waren er maandag 28 en precies een week geleden 33.

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft 5151 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen donderdag- en vrijdagochtend. Dat is ruim boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4547 positieve coronatesten per dag.

Donderdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 5029 coronagevallen gemeld. Woensdag waren het er 4403, dinsdag 3834.

Het aantal gemelde sterfgevallen door covid-19 steeg afgelopen etmaal met 65. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Donderdag werden 33 overlijdens geregistreerd, woensdag 63.

Landelijk ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen op dit moment 1864 coronapatiënten, 23 minder dan gisteren. Van hen liggen er 525 op de ic, één minder dan een dag eerder, en 1339 in de kliniek, 22 minder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Vandaag zijn 218 nieuwe covid-patiënten opgenomen, zeven minder dan gisteren. Van hen moesten er 32 naar de ic. Er zijn nu 1018 ic-bedden bezet, waarvan 525 door mensen met covid. "Zowel de instroom als de bezetting in de ziekenhuizen zijn op dit moment stabiel", zegt het LCPS.