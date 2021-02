Vanaf maandag weer meer busvervoer in Drenthe

Buslijn 28 van Beilen via Dieverbrug naar Meppel rijdt vanaf maandag weer elk half uur tussen station Meppel en de scholen in de wijk Koedijkslanden. Aan het eind van de middagspits rijdt de bus één keer per uur, in aansluiting op de eindtijden van CSG Dingstede. In de ochtendspits is er één extra rit van Dwingeloo naar de wijk Koedijkslanden in Meppel. Deze rit rijdt tussen Dwingeloo en Dieverbrug via Diever.

Lijn 33 tussen Coevorden en Hoogeveen rijdt weer volgens de normale dienstregeling en niet meer via het vakantierooster. Dat de scholen weer opengaan, is ook goed nieuws voor de reizigers op buslijn 51 tussen Annen en Zuidlaren. OV-Bureau Groningen Drenthe kon eerder, vanwege de steeds veranderende coronamaatregelen, niet beloven dat de bussen op dit traject nog gingen rijden. Door de coronapandemie zitten er veel minder reizigers in de bus dan normaal en dat kost de busbedrijven veel inkomsten.

Coronaproof

De buurtbussen staan sinds het begin van de coronapandemie stil. De bussen zijn inmiddels coronaproof gemaakt met kuchschermen en geavanceerde ventilatie, zo laat Publiek Vervoer Groningen Drenthe weten. Voor de veiligheid van zowel de passagiers als de chauffeurs worden de volgende maatregelen in acht genomen: mondkapjes zijn verplicht, betalen kan alleen met pin en hulp bij in- en uitstappen door de chauffeur is niet meer mogelijk.

Sommige bussen starten weer vanaf 1 maart, maar niet alle buurt- en stadsbussen rijden weer als voor de coronacrisis. Die in Hijken begint wel vanaf maandag weer mondjesmaat te rijden.