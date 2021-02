Jasper Iwema op 'zware' elektrische motor op weg naar tiende TT

"Het is een mooie aanvulling op ijsspeedway dat ik kan blijven racen in de zomer. Het is interessant voor sponsoren en ik kan mijn doelen op de weg weer oppakken", reageert Iwema.

De ijsspeedwaycoureur en voormalig GP-wegracer komt uit voor het Spaanse Pons Racing 40 team. De voormalig Spaanse wegracer Sito Pons is daar de eigenaar van. Iwema wordt daar teamgenoot van de Spanjaard Jordi Torres die vorig jaar de wereldtitel in deze klasse won.

Smoother rijden

Het grote verschil met de reguliere wegrace is dat er niet geschakeld hoeft te worden en dat een elektrische motor veel zwaarder is en veel minder geluid maakt.

"Mijn verwachting is dat ik veel smoother moet rijden. Dat je voorzichtiger op het gas moet gaan. Je hebt een ontzettend zware motorfiets waardoor je remgedrag anders zal zijn. En in tegenstelling tot het ijsspeedway mag ik nu ook weer bochten naar rechts maken. Ook de grip is totaal anders. Met ijsspeedway heb ik ontzettend veel grip en nu moet ik weer op zoek naar grip. Dat zijn best grote contrasten maar het is een mooie grote uitdaging waar ik alleen maar heel veel zin in heb."

Gewicht

Het verschil in gewicht is heel groot. Iwema reed ooit in de Moto 3 klasse van de MotoGP. Die machine weegt ongeveer 80 kilo, z'n ijsspeedwaymotor zo'n 120, maar een elektrische motor weegt wel 250 kilo. Dat hoge gewicht wordt veroorzaakt door de loodzware accu's. En dan te bedenken dat Iwema zelf maar 50 kilo weegt.

"Ja, dat zal nog wel even wennen zijn. Ik denk dat de grootste uitdaging is als je stilstaat. Net voor de start, met één voetje aan de grond en dat dat ding dan door een zuchtje wind omgaat. Maar als hij eenmaal rijdt zal het makkelijker zijn om dat gewicht te controleren."

Racekalender

Op 2,3 en 4 maart heeft Iwema in Jerez z'n eerste kennismaking met z'n nieuwe motor. Daarna gaat hij de boer op om z'n budget rond te maken. De eerste race is op 2 mei ook op het circuit van Jerez. In totaal worden er zeven wedstrijden verreden. De laatste race is op 19 september in San Marino.