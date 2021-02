Bewoners Colonnade in Assen strontzat van duivenoverlast

Bewoonster Tineke Pomp schreef namens een groepje bewoners het college van B en W en de gemeenteraad van Assen een brandbrief. Er moet eindelijk eens ingegrepen worden. En ze willen voor 1 maart antwoord, maandag dus.

De afgelopen jaren zochten ze regelmatig contact met een ambtenaar van de gemeente over de ernstige overlast die de duiven veroorzaken. "Maar al die tijd gebeurt er niks", aldus een boze Pomp. "Ook de winkeliers klagen er al tijden over. De duivenpopulatie neemt steeds verder toe. Het vliegt hier af en aan, stoelen en tafels op onze balkon zitten helemaal onder de stront, ze nestelen hier en leggen eieren. En als je ze wegjaagt, zitten ze er even later zo weer."

IJzeren pennen en gaas

Pomp's balkon lijkt een onneembare vesting. Het is gewapend met ijzeren pinnen op de reling en ze heeft er gaas overheen gespannen, om te voorkomen dat de duiven op de houten stoelen gaan zitten. "En nog trekken de brutale duiven zich er weinig van aan. Als ik niet oppas en het gaas wat slapjes wordt, kunnen ze op de stoelleuning zitten. Alles zit hier onder de duivenpoep."

Ze baalt ervan dat er vanuit de gemeente weinig initiatief wordt genomen om iets aan het probleem te doen. "Ik ben hier twee en een half jaar geleden komen wonen. Ik was meteen verliefd op het appartement. Ik zag wel meteen dat het buiten onder de duivenstront zat. Toen heb ik hier alles helemaal schoon laten maken, maar je kunt wel bezig blijven."

Ook de ventilatieschacht van het gebouw is volgens Pomp vanaf het dak naar beneden helemaal onder gescheten. Bewoonster Margreet is druk met de bezem in de weer en roept herhaaldelijk kssst kssst om de lastposten van haar balkon te verjagen. "Maar het is maar even en ze zijn zo weer terug. Zonde, alles wordt hier vies."

Ook nepkraaien op de balkonreling blijken niet te helpen om de duiven van de Colonnade te verjagen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Een bewoner dacht slim te zijn, door een paar nepkraaien op de reling van zijn balkon te plaatsen, bedoeld als afschrikmiddel. "Maar ach, daar stinken ze helaas ook niet in. Ze gaan er gewoon naast zitten", zegt Pomp.

Duiventil

Bij het college en de gemeenteraad dringen de bewoners erop aan zo snel mogelijk een duiventil ergens te plaatsen. Om in elk geval de duiven een plek bij het centrum een eigen plek te geven. "En er moet eindelijk eens opgetreden worden tegen het bijvoeren. Er is namelijk een vrouw die er elke dag een uitje van maakt, om de beesten op het Koopmansplein te voeren. Dat zouden ze moeten stoppen. Het trekt alleen maar meer duiven aan", foetert Pomp.

Ze heeft al meegemaakt dat haar balkon als broedplaats diende voor jonge duifjes. "Duiven maken heel slordig een nest, gooien een paar takjes neer, en leggen dan een ei. Als je niet goed oppast heb je zo een paar van die duivenjongen op je balkon. Dat is me ook al gebeurd, en die haal ik natuurlijk niet weg. Maar ik heb al wel eens een ei weggehaald."

Duizenden euro's onkosten

Volgens de bewoners van de Colonnade zijn er ook in de binnenstad veel winkeliers die klagen over de duivenoverlast en alle stront, die ze op winkelpanden achterlaten. "De directie van warenhuis Vanderveen is al jaren bezig met de gemeente tot een oplossing te komen. Het kost winkeliers jaarlijks duizenden euro's om de duivenpoep van de pui af te krijgen. Hoe lang moet dit nog doorgaan?", vraagt Pomp zich af.

Warenhuis Vanderveen aan het Koopmansplein en andere ondernemers in het centrum kaartten jaren geleden de duivenoverlast in het stadscentrum ook al eens aan bij de gemeente. "Ze schijten nog altijd alles eronder. We hebben hier veel glas, en dat moet regelmatig schoongemaakt worden, vanwege alle duivenpoep", zegt directielid Jelle Vanderveen. "We hebben zelfs al houten delen van pas nieuwe dakgoten moeten vervangen, omdat de poep helemaal erin gevreten was."

RTV Drenthe maakte in 2014 ook al een reportage over de hinder die duiven in het stadscentrum veroorzaken

Asser ondernemers zijn duiven en overlast zat

Populatie verder gegroeid

Maar volgens Vanderveen is sinds die tijd de populatie stadsduiven alleen maar verder gegroeid. En daarmee ook de overlast. "Ons glazen dak moet om de drie tot vier maanden grondig gereinigd worden, daar moet ik speciaal een hoogwerker voor inhuren. Het zit vol met stront. M'n neef Nico, die ook in de directie zit, die is gek op duiven. Ze horen bij een stad, zegt hij. Ik vind ze ook leuk, maar tot op zekere hoogte."

'Er moet een rem op'

En dat stadium is voor Jelle Vanderveen al lang voorbij. "Ze worden nog altijd gevoerd op het Koopmansplein, en de afgelopen jaren is het aantal volgens mij wel verdriedubbeld. Een paar honderd duiven is wel nog te doen. Maar het zijn er onderhand wel zo'n duizend, daar moet een rem op."

Volgens Jelle Vanderveen was meer dan vijf jaar geleden een grote duiventil ook al de genoemde oplossing, om de duivenoverlast in te dammen. "Toen wilden ze die op ons dak neerzetten, maar dat kan niet, dat ligt vol met zonnepanelen." Of misschien dan het dak van het stadhuis een mooi alternatief is? "Prima optie", besluit Vanderveen.

Nog geen plek duivenverblijf

De gemeente laat weten dat de duivenoverlast 'haar aandacht heeft'. "Een duivenverblijf op het dak van warenhuis Vanderveen bleek helaas niet mogelijk. Er is toen gezocht naar een andere locatie rond het Koopmansplein, voor een duiventil. Die is niet gevonden", reageert de gemeente.

Een alternatieve locatie blijkt lastig te vinden, "want zo'n plek moet goed toegankelijk zijn voor vrijwilligers. Die moeten door een pand naar een dak kunnen, om bij de duiven te kunnen komen, en ze daar te voeren."

Voerverbod in onderzoek

Ook een voerverbod komt er nog niet voor de vrouw die dagelijks op het Koopmansplein de beesten graan geeft. Wethouder Bob Bergsma wil eerst alle voor- en nadelen in beeld hebben van een voerverbod voor de duiven. "Wat is de noodzaak van zo'n voerverbod en wat zijn de effecten ervan? Dat onderzoek loopt. Zodra we uitkomsten hebben, kunnen we meer duidelijkheid geven."

Pas als er een alternatief duivenverblijf komt, waar ook gevoerd moet worden, kan het voeren van de duiven op het Koopmansplein stoppen, zegt de gemeente. "Met de vrouw is destijds afgesproken dat zij stopt met voeren, zodra er een alternatieve locatie voor de duiven is gevonden."