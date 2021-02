Legendarisch uitgaanspaleis Boogie Bar verkocht: toekomst pand onbekend

Het pand van de Boogie Bar in Barger-Oosterveld is verkocht. Eigenaar Piet de Poel uit Surhuisterveen doet het gebouw na bijna vijftien jaar van de hand.

De wijd en zijd bekend staande dancing stond sinds oktober 2019 leeg. "In de afgelopen anderhalf jaar heb ik geen nieuwe huurder weten te vinden. Qua horeca zie ik het helemaal niet meer zitten. Dus dan blijft er maar een ding over en dat is verkopen", aldus De Poel.

Makelaar Ronald van Veen uit Klazienaveen bevestigt de verkoop. Over de identiteit van de koper en de mogelijke toekomstplannen voor het gebouw kan hij niets zeggen. "De koper bekijkt nog wat hij met het pand wil doen. Gesprekken met de gemeente lopen hierover." Zolang zijn plannen nog niet concreet zijn, treedt de nieuwe eigenaar liever niet naar buiten, aldus Van Veen.

SICA-bar

De Boogie Bar heeft jarenlang bekend gestaan als een van de populairste uitgaansgelegenheden van Emmen en omgeving, waar iedereen maar dan ook iedereen kwam. Oud-eigenaar Henk Lubbers is er zelfs praktisch opgegroeid.

Niet zo vreemd, want zijn familie heeft ongeveer een halve eeuw aan het roer gestaan van de vermaarde disco. "Siene en Casper Cramer, mijn grootouders, openden in 1958 wat toen nog de voorloper was: de SICA-bar. Pal naast de Spar-supermarkt die zij toen runden." Tien jaar later volgt de bekende naamswijziging.

Wilde danspasjes

In 1974 namen de ouders van Henk, Willem Lubbers en Gre Cramer, het stokje over. De horecazaak boekte in die tijd steeds vaker populaire bands en acts voor optredens. "Denk aan Peter Koelewijn en zijn Rockets, maar ook lokale groepen zoals Black Lake. Die waren hier destijds kind aan huis."

De Boogie Bar groeide ook uit tot de ontmoetingsplaats van Barger-Oosterveld, vertelt Lubbers. Wilde danspasjes op de vloer legden geregeld de basis voor een plechtige gang naar het altaar.

Vanaf begin jaren tachtig is Henk ook van de partij in de discotheek. Niet op de dansvloer, maar juist achter de bar. "Ik raakte geen geld kwijt aan het uitgaan, ik verdiende er juist aan", lacht hij. Per bardienst streek hij zo'n 50 gulden op, weet hij nog.

MTV

In die tijd neemt ook voormalig dj Evert Hoven plaats achter de draaitafels in het uitgaanspaleis. "Begin jaren tachtig was het vooral een ruige tent, met veel hardrock en metal. Tot de grote verbouwing van 1983 en het echt een discotheek werd.

"Ik heb als dj daarna een nieuwe muzikale koers uitgezet. De dansvloer werd leidend." Voor Hoven was het de kunst om eerst de dames op de vloer te krijgen. "De heren volgden dan altijd vanzelf."

Dankzij hem is het uitgaanscentrum een van de eersten geweest die heuse videoclips vertoonde in de danszaal. "In die tijd was MTV net in opkomst. Willem Lubbers had al een schotel op zijn dak staan. Ik plaatste daar een illegaal kastje bij, dat het signaal van de muziekzender doorzond naar het scherm in de disco. Ja, ik was toen net een soort veejay."

Elk dorp zijn eigen tafel

Ron Buurman uit Barger-Oosterveld trad ongeveer twintig jaar geleden aan als huis-dj in de Boogie Bar. "Op de populaire zondagmiddagen was ik er al te vinden. Ik heb er mijn eerste biertjes gedronken. Weliswaar gemengd met 7Up, maar toch." De dancing heeft ook in zijn leven een beslissende rol gespeeld. "Absoluut, mijn ouders hebben er elkaar ontmoet. En ik weer mijn vrouw. Zij verkocht er muntjes." De Boogie Bar was volgens hem de hotspot voor de jeugd van Emmen en omgeving. "Elk dorp had er praktisch zijn eigen tafel."

In 2000 volgt Henk Lubbers zijn ouders op als bedrijfsleider, maar vijf jaar later verkoopt hij het pand door aan De Poel. "Het was verbouwen of verkopen. We kozen voor het laatste." Tegen de concurrentie van de mega-discotheken in Duitsland en de danscafés in het Emmer centrum viel in de ogen van Lubbers niet meer op te boksen.

Kiezelstenen op de Rijn

De Boogie Bar is dan niet meer, het zal altijd een begrip blijven, voorspelt Buurman. "Op de voordeur hing altijd een bord met de tekst: pas als er kiezelstenen drijven op de Rijn, zal ik de Boogie Bar vergeten zijn. Ik zeg: amen."