Geen terras maar picknick in binnenstad Hoogeveen

Je verjaardag vieren bij je favoriete brasserie, ondanks dat je niet naar binnen mag of op het terras kunt zitten? Twee vriendinnen kwamen met een alternatief bij De Lekkernij in Hoogeveen.

Restaurants en café's mogen de komende weken op last van het kabinet nog geen klanten ontvangen. En dat is een tegenvaller voor veel mensen, zoals Hike Alberts uit Hoogeveen, die normaal gesproken haar verjaardag viert in De Lekkernij.

Koffie en taartjes

Haar vriendin Liesette Rust bedacht een oplossing: een picknick op de plek waar in andere jaren het terras van de brasserie is uitgestald. De koffie en taartjes voor de 40e verjaardag konden gewoon worden besteld bij De Lekkernij, want het bedrijf heeft momenteel, zoals meer zaken, een loketverkoop.

Onvrede

Met de ludieke actie wil Liesette ook haar onvrede over de beperkende maatregelen voor de horeca laten zien. Want een koffie halen en op een kleedje opdrinken is toegestaan, maar een brasserie of restaurant mag zelf geen coronaproof terras opzetten.