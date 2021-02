Jasper Wever na valse start toch naar liveshows The Voice

Jasper Wever bij The Knockouts van The Voice of Holland (Rechten: Screenshot The Voice of Holland)

Jasper Wever is door naar de liveshows van The Voice of Holland op RTL4. De zingende opticien uit Nieuw-Buinen overleefde een opmerkelijk optreden.

Bij zijn vertolking van Have You Ever Really Loved A Woman van Bryan Adams zat Wever er aanvankelijk helemaal naast. Op aandringen van Anouk en zijn eigen coach Jan Smit werd het nummer afgebroken en mocht de Drent het opnieuw proberen. Zijn tweede poging verliep wel goed en hij mocht op een stoel plaatsnemen.

'Niet gezond'

"Je bent het meest nerveuze talent in de geschiedenis van The Voice", zei Ali B na afloop. "Maar je bent ook de meest muzikale en beste zanger uit het team van Jan. Alleen die zenuwen, dat is gewoon niet gezond. Ik weet niet of daar een therapie voor bestaat. Als je dat allemaal onder controle krijgt, denk ik dat je echt zou kunnen verrassen."

Hulp

"Ik vind jouw stemgeluid echt supermooi", zei Anouk. "Dus ik hoop jou eigenlijk nog een keer terug te zien." Zijn coach gaf hem daarna een stoel. "Ik wil je zo graag helpen. Je bent extreem zenuwachtig, maar als je wél los gaat, is iedereen gecharmeerd van je stem", oordeelde Smit.

Wever had daarna alleen nog concurrentie van de Amstelveense Dionne Damen. Haar versie van Physical van Dua Lipa was uiteindelijk niet goed genoeg voor Smit om de samenstelling van zijn team te wijzigen. "Wie had dat gedacht? Ik kan niet geloven dat ik in de liveshows zit", reageerde Wever vol ongeloof.