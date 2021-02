Oud-burgemeester Bé Jansema van Coevorden overleden

Oud-burgemeester Bé Jansema van Coevorden is afgelopen zondag plotseling overleden in Mas Palomas op Gran Canaria. Hij is 78 jaar geworden.

Jansema was de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Coevorden die ontstond na de gemeentelijke herindeling in Drenthe. Vestingstad Coevorden werd toen samengevoegd met de vier plattelandsgemeenten Dalen, Oosterhesselen Sleen en Zweeloo. Bé Jansema werd er per 1 januari 1998 tot burgemeester benoemd.

Drenthe ging vanaf die dag officieel terug van 34 naar 12 gemeenten. De VVD'er Jansema was één van de nieuwkomers onder de Drentse burgemeesters. Hij kwam destijds samen met Cees Bijl (PvdA) over vanuit Friesland. Jansema was toen bijna negen jaar burgemeester van Harlingen. Bijl, die in Leeuwarderadeel burgemeester was, werd toen benoemd in Meppel.

Jansema was maar één bestuursperiode burgemeester van Coevorden. Om persoonlijke redenen wilde hij met ingang van 1 januari 2004 niet worden herbenoemd in Coevorden.