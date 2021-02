Supermarkt Neef sluit na meer dan een halve eeuw

Het is op vrijdag een komen en gaan van bedroefde klanten. Corona bestaat even niet meer in Emmer-Erfscheidenveen. Knuffels en 'smokken' worden er uitgedeeld. Tranen vloeien. "Ik had niet verwacht dat het zoveel impact op de mensen zou hebben", zegt Engel, die zijn emoties maar nauwelijks kan bedwingen. Af en toe trilt zijn lip en maakt hij zich gauw uit de voeten. "Het is heel moeilijk voor ons", vertelt Brechtje.

Een begrip

De schappen zijn op vrijdagmiddag al bijna helemaal leeg. Alles wordt voor de helft van het geld aangeboden. Klanten komen hun laatste boodschappen halen. Het stel bevat maar nauwelijks dat ze een begrip in de omgeving zijn. "We zijn hier zes jaar geleden komen wonen vanuit het Westen. Engel en Brechtje hebben ons echt thuis laten voelen", vertelt Monique Ophof zichtbaar geroerd. Als ze de tranen wegveegt, zegt ze: "Ik ga hun gezelligheid echt missen."

Geert Lukkien deed nooit boodschappen. Dat liet hij aan zijn vrouw over. "Ik haalde altijd alleen de tabak. Als ik dan binnenkwam, had Engel het al klaarliggen." Als Geerts vrouw overlijdt, stapt hij ook voor de boodschappen altijd bij het echtpaar Neef naar binnen: "Het is heel jammer dat ze ermee stoppen."

Buurtbewoners verrasten het stel met een schitterend spandoek, dat ze boven het kanaal hebben gehangen. "Ja, dan ben je helemaal verkocht en komen de tranen", verklaart Engel.

Het is het einde van een tijdperk in Emmer-Erfscheidenveen (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

Rijdende winkel

Naast de supermarkt reed hij ook rond in een SRV-wagen. Een fenomeen, waar hij twaalf jaar geleden afscheid van nam: "Ik moest kiezen van mijn vrouw. Het was of de SRV-wagen weg of zij ging ervandoor." Uiteindelijk kiest hij voor zijn vrouw.

"Hij presteerde het om 's ochtends om acht uur de deur uit te zijn en vervolgens om half twee 's nachts thuis te komen. Daar had ik geen trek meer in", zegt Brechtje. "Ja, het was een hobby van mij. Je bent op pad en dan zet je hier een kistje bier onder tafel en daar een kistje in de schuur. Ik vond het geweldig, maar soms moet je verstandig zijn."

Herinneringen

Zijn vader is de winkel ooit gestart, waarna de veertienjarige Engel al gauw aan de slag ging in de buurtsuper. Als Neef senior plotseling overlijdt, staat hij er alleen voor. Al gauw schaart Brechtje zich achter hem. Ze gaan er samen voor. En met succes.

De warme herinneringen worden aan de hand van een aantal fotoboeken nog eens opgerakeld. Het besef daalt langzaam in. "Daar zitten we dan. Voor de laatste keer aan de koffie in onze kantine", zegt Brechtje tegen Engel. "Ja, dit was het dan."

Voor het pand in Emmer-Erscheidenveen hebben zich inmiddels een vloerenspecialist en een Chinees restaurant gemeld. Wie van de twee het gaat worden is nog maar de vraag. Of het vervolgens ook 52 jaar zal blijven, lijkt onwerkelijk.