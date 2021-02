Herman Koobs (76) overleden

Herman Koobs uit Beilen is donderdag op 76-jarige leeftijd overleden. De crematie is donderdag in besloten kring.

Koobs was een bekend gezicht in de gemeente Midden-Drenthe. Zo was hij onder meer bestuurslid van de Drentse Fiets4Daagse. Ook heeft hij veel betekend voor de recreatiesector in zijn gemeente. Koobs was grondlegger van de Vereniging Toeristisch Recreatief Belang Midden-Drenthe en de Stichting Marketing & Promotie Midden-Drenthe. "Hij was een betrokken bestuurder in hart en nieren, een regelaar, erg betrokken en een verbinder", schrijven die twee organisaties in een rouwadvertentie.

In 2014 kreeg Koobs nog een koninklijke onderscheiding. Die kreeg hij onder meer voor zijn werkzaamheden op sportgebied. Hij was jarenlang voorzitter van korfbalvereniging Vitesse in Beilen.