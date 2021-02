D66 Westerveld krijgt één zetel in gemeenteraad

Eind januari liet D66 weten uit Progressief Westerveld te stappen. Die partij was een samenwerking tussen D66, GroenLinks en een aantal individuele leden. Het samenwerkingsverband had vier zetels. D66 neemt nu dus eentje over. "Ik kijk ernaar uit om de sociaal-liberale invalshoek van D66 in de raad naar voren te brengen en van daaruit samen te werken met de andere raadsfracties, ook met Progressief Westerveld", zegt Oosterhuis.

D66 maakte lange tijd deel uit van Progressief Westerveld, maar stapte daaruit omdat 'onder de leden de behoefte was gegroeid de afdeling vanuit het eigen, sociaal-liberale, gedachtegoed verder te ontwikkelen'. Progressief Westerveld zit sinds de gemeentelijke herindeling in 1998 in de gemeenteraad. Oosterhuis was in 2017 lijsttrekker voor dat samenwerkingsverband en werd na de verkiezingen fractievoorzitter. In 2019 deed ze een stapje terug en werd ze alleen raadslid.

GroenLinks Westerveld liet eind januari weten teleurgesteld te zijn in de stap van D66.

