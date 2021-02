Gewichtheffen en opdrukken voor coronaversoepelingen sportscholen

Het protest is een landelijke actie waaraan meer dan driehonderd sportscholen meedoen. Sinds half december zijn de sportscholen gedwongen dicht om zo een opleving van het coronavirus tegen te houden.

Fitnessmarathon

Sportschoolhouder Bert de Groot uit Roden doet mee aan de landelijke actie. Leden leggen bij hem vandaag in tweetallen een fitnessparcours af. "Precies volgens de coronaregels. Elk koppel is een half uur met een instructeur bezig op het parcours. Zo doen we tussen 9.00 en 15.00 uur een soort fitnessmarathon", vertelt De Groot.

Met de actie hoopt hij dat politici op een andere manier naar zijn sector kijken. "Je immuunsysteem blijft niet zomaar in orde. Je moet bewegen en dat kunnen we in de sportscholen goed gereguleerd aanbieden", zegt de Roder sportschooleigenaar. Hij hoopt op aandacht van politici uit Den Haag, maar ook uit zijn eigen regio. Inmiddels heeft De Groot een uitnodiging van burgemeester Klaas Smid op zijn bureau liggen om te praten over de mogelijkheden die hij ziet om de sportschool toch open te doen.

'De koek is op'

Eigenaren Ron Naranjo en Annemiek Smegen van Queno Sport en Fitness uit Westerbork hebben vanochtend buiten een groepsles gegeven. Niet volledig volgens de coronamaatregelen, maar daar zit het stel even niet mee. "De koek is ook een keer op, we zitten nu al een jaar in deze malaise. We moeten wat, er moet een signaal komen", vertelt Naranjo.

Zijn partner Smegen vult hem aan: "In totaal zijn we nu zeven maanden gesloten geweest en dat is gewoon niet te doen voor een gemiddelde ondernemer. Er zijn al bedrijven waarover we vanuit ons netwerk hebben gehoord dat ze gestopt zijn omdat ze anders failliet zouden gaan. Sportscholen redden het niet meer."

Duim omhoog

Handhavers of de politie zijn niet komen kijken in Westerbork, laat Smegen weten. Daar was ze van tevoren ook niet erg bang voor. "Zo wel, dan zou ik een goed gesprek met ze aan zijn gegaan en zouden we zeker bezwaar indienen." In Roden kwam de handhaving nog wel even kijken, maar ingrijpen was volgens sportschoolhouder De Groot niet nodig. De Groot: "Ze waren al eerder geweest en toen heb ik duidelijk uitgelegd wat we zouden doen. Ze reden net langs, maar ik kreeg alleen een dikke duim ophoog."