Sekteconsulent bezorgd over jongste 'Ruinerwold-kinderen'

Maar de kans dat de strafzaak tegen Van D. wordt voortgezet, is klein. Volgens de verdediging, deskundigen én het Openbaar Ministerie heeft Van D. geen kans op een eerlijk proces, omdat hij zware hersenschade heeft overgehouden aan een beroerte in 2016. Als de rechtbank besluit de zaak te stoppen, wordt Van D. vrijgelaten en mag hij doen en laten wat hij wil. Ook zijn jongste vijf kinderen - die nog altijd loyaal zijn naar hun vader - mogen dan weer samen met hem gaan wonen.

Sjoukje Drenth-Bruintjes van SekteHulp vindt het niet verstandig als de kinderen weer bij hun vader gaan wonen. "Op basis van de informatie die ik vanuit de media verneem, is dat inderdaad niet wijs", zegt ze in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Als er sprake is van hersenspoeltechnieken, betekent dit vaak dat slachtoffers hun hele leven onder invloed van iemand zijn geweest."

Volgens Drenth-Bruintjes is de kans groot dat de jongvolwassen kinderen weer vervallen in de 'regels van het gesloten, manipulatieve systeem'. "Ook al zegt hij misschien niets." Drenth-Bruintjes is al zo'n twintig jaar actief als zogeheten exitcounselor en is gespecialiseerd in hersenspoeltechnieken.

Hoe zat het ook alweer? De familie Van D. woonde zo'n tien jaar afgezonderd van de maatschappij in een boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold. Gerrit Jan van D. woonde daar met zes van zijn kinderen. De moeder was eerder al overleden; drie oudere kinderen hadden al gebroken met de familie. Zij woonden nooit in Ruinerwold. Het gezin woonde eerder in Meppel, Staphorst, Zwartsluis en Hasselt. De politie doet uiteindelijk in oktober 2019 een inval in de boerderij, nadat zoon Jan contact zoekt met inwoners van het dorp. Hij was meerdere keren in café De Kastelein. De eigenaar seint uiteindelijk de politie in, waarna de bal begint te rollen. Het gezin wordt uit de boerderij gehaald, vader Gerrit Jan van D. en klusjesman Josef B. worden opgepakt.

'Nog niet helemaal vrij'

De counselor hoopt dat de kleine anderhalf jaar waarin de jongste kinderen los van hun vader zijn geweest, goed hebben kunnen 'proeven' van hun vrijheid. "Maar je leest ook in de slachtofferverklaring dat ze nog steeds vinden dat vader Gerrit Jan de Messias is en alles beter weet. Stel je eens voor dat mensen dat echt denken. Als je na anderhalf jaar daar nog steeds zo instaat, betekent dit wel dat je nog niet helemaal vrij bent in je doen en laten."

Volgens Drenth-Bruintjes is dat erg moeilijk. "Als er geen interventie is, dan komen ze daar ook niet meer los van", legt ze uit. "Ook al zou die man nooit meer in hun buurt komen. Daar houd je dan van. Er zijn mensen die bij mij in de praktijk komen en na twintig jaar nog zeggen dat ze moeite hebben om relaties aan te gaan."

'Onmenselijk om te zeggen dat je je vader niet mag bezoeken'

De vijf jongste kinderen hebben aangegeven ook weer met hun vader te willen leven. "Zij zien ook geen gevaar", zegt Drenthe-Bruintjes. "Zij hebben dat gevaar ook niet als kinderen gezien. Ze weten gewoon niet beter en hebben geen idee van de ernst van de situatie."

Drenth-Bruintjes denkt niet dat er écht sprake is van een vrije wil bij de jongste vijf. "Maar dat weten ze zelf niet. Een innerlijke dialoog voeren ze namelijk niet met zichzelf, maar met een soort symbolische kopie van vader in hun hoofd."

De counselor hoopt dat de kinderen ooit loskomen van Gerrit Jan van D. "Ik hoop dat ze ooit vrij kunnen leven. Ik vind het geen goed idee dat ze weer bij hem willen wonen, maar het is ook onmenselijk om te zeggen dat je je vader niet meer mag bezoeken. Toch is ermee leven wel wat anders."

