FC Emmen dendert door: tweede zege op rij

FC Emmen heeft in en tegen Utrecht een goed vervolg gegeven aan de knappe zege van vorige week tegen PEC Zwolle. De Drentse club won, voor het eerst in 657 dagen, weer eens een uitduel. Een vroege goal van Peña was voldoende voor een 1-0 zege tegen de nummer 7 van de eredivisie.

Door de zege heeft Emmen nog maar twee punten achterstand op ADO Den Haag en Willem II, maar nog wel een duel meer gespeeld. ADO speelt vanavond thuis tegen RKC en morgen komt Willem II in actie in Rotterdam tegen Sparta.

Emmen won verdiend in Utrecht, met name op basis van het spel voor rust. De voorsprong, via Peña dankzij goed voorbereidend werk van de continu dreigende Luka Adzic, was een voorbode voor de rest van de eerste helft. Er kwamen namelijk kansen op meer. Adzic en daarna Araujo waren met het hoofd dichtbij de 0-2, maar twee keer redde de prima keepende Oelschlägel. Utrecht bakte er voor rust helemaal niets van en werd slechts één keer gevaarlijk met een afstandsschot van Boussaid. Die bal was een simpele prooi voor Michael Verrips.

In de tweede helft werd de huurling van Sheffield United steeds belangrijker, met name toen de thuisclub na zo'n uur spelen twee keer heel dichtbij de gelijkmaker was. Eerst redde de doelman met een katachtige reflex op een inzet van Kerk en amper drie seconden daarna op een schot van Sylla. Ook diep in blessuretijd moest Verrips nog een keer handelend optreden toen Mahi gevaarlijk voor hem opdook, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat Emmen zelf in de omschakeling al diverse keren de tweede had kunnen en misschien wel moeten maken. Laursen, Araujo, Gladon en Frei hadden de 0-2 op de schoen, maar verzuimden het duel in het slot te gooien. Gelukkig voor Emmen bleven die gemisten kansen dus zonder gevolgen...